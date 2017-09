Weltneuheit bei Iberosattel: Sattelbaum mit integriertem EWF-System

Das Iberosattel-Entwicklungsteam arbeitet kontinuierlich daran, das Reiten für Pferd und Reiter noch komfortabler und angenehmer zu gestalten und dabei stets höchste Qualität zu gewährleisten.Der neueste Coup: eine Weltneuheit im Sattelsystem! Keine Reibung. Kein Druck. Nur Freiheit.Iberosattel präsentiert nun einen neuen Sattelbaum mit integriertem Titanstahlkopfeisen: Das EWF-System für Extragroße Widerristfreiheit. Bisher war das Kopfeisen unterhalb des Sattelbaums angebracht und nur mit dünnem Leder überzogen – und das an einer sehr empfindlichen Stelle zwischen Wirbelsäule und Eisen, was für Pferde in bestimmten Situationen schmerzhafte Folgen haben konnte.Dank des neuen Systems stören keinerlei Kanten mehr und trotz einer umlaufenden Widerristfreiheit von bis zu 12 mm bleibt der Sattelbaum wie bisher leicht, flexibel und immer wieder anpassbar!Kein schmerzhaftes Reiten mehr durch Stöße – mehr Freiheit für Ihr PferdDa ein Pferd im Lauf seines Lebens körperliche Veränderungen durchläuft wie wir Menschen auch, also an Fett und Muskeln ab- und zunimmt, kann ein herkömmlicher Sattel nie lebenslang zu 100% passen – dieser Herausforderung wollten wir uns stellen! In aufwendigen Tests stellten unsere Experten fest, dass bei starkem Einsitzen oder in der Galoppade ein normales Kopfeisen stoßweise die Wirbelsäule berührt. Dies ist für ein Pferd sehr schmerzhaft, vergleichbar mit dem Anstoßen des Ellenbogens an einer harten Kante.Das neuartige EWF-System von Iberosattel hingegen verhindert diese für Ihr Pferd gesundheitsgefährdenden Stöße, weil das Kopfeisen weit in den Sattelbaum integriert wurde. Eine Berührung mit der Wirbelsäule findet so nur im absoluten Ausnahmefall mit Leder oder Kunststoff, nicht mit Eisen, statt.Ihr Pferd läuft dank der großen Schulter- und Widerristfreiheit freier und entspannter und Sie sind nicht gefährdet, durch eine Schmerzreaktion Ihres Pferdes möglicherweise verletzt zu werden.Arthrose und Gelenkbeschwerden vermeidenEin Sattel mit dem neuen Kopfeisen kann zusätzlich Arthrosen im Widerristbereich und Probleme im Bereich der Schulterblattknorpel vermeiden. Die erhöhte Schulterfreiheit sorgt auch für einfacheres Biegen und in Konsequenz für eine verbesserte Passform, da der Sattelbaum ohne punktuelle Erhöhung plan auf dem Pferd liegt.Die von Iberosattel bekannte Amazonalösung ist natürlich integriert und lädt Reiter mit Sitzgröße 17,5, 18 und 18 plus zum bequemen Reiten ein. Die Comfort-Auflage sorgt für optimale Druckverteilung und feinste Hilfengebung – Reiten wie auf Wolke 7 wird Realität!Geschützt vom Marken- und PatentamtDas EWF-System wurde durch das Marken- und Patentamt geschützt, ist also weltweit einzigartig und exklusiv bei Iberosattel erhältlich.Der Aufpreis des neuen EWF-Systems beträgt 220 Euro inkl. Mehrwertsteuer.



Bildinformation: Weltneuheit bei Iberosattel: Sattelbaum mit integriertem EWF-System