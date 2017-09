Auf in die Welt-Messe am 16.09.2017 in Münster zeigt jungen Leuten Wege in 50 Länder

Immer mehr junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Oberbürgermeister Marcus Lewe ist Schirmherr der Messe in Münster. Er sagt in seinem Grußwort: "Von einem Land in ein anderes reisen, an einer fremden Schule zurechtkommen, eine neue Kultur, eine neue Sprache und neue Menschen kennenlernen, sich für einen gewissen Zeitraum neu orientieren: Diese Erfahrung zu machen, bietet ein Schüleraustausch während oder ein Auslandsaufenthalt nach der Schulzeit. „Auf in die Welt“ lautet das Motto der Informationsmesse, die seit 2011 jährlich in Münster stattfindet. Diese leistet Hilfestellung, gibt Tipps, was zu beachten ist, und unterstützt Schülerinnen, Schüler sowie alle Interessierte bei der richtigen Vorbereitung und Entscheidung. Die Spannbreite der Themen umfasst Schulaufenthalte, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland, Work and Travel sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Dieses Jahr veranstaltet die Deutsche Stiftung Völkerverständigung in Kooperation mit der Marienschule Münster am 16. September 2017 einen Messetag in Münster. Mein Dank als Schirmherr gilt der Stiftung sowie der Marienschule, darüber hinaus allen Ausstellern.“Am 16.09.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus dem Münsterland und Niedersachsen zur „Auf in die Welt-Messe“ nach Münster ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für das Münsterland und Niedersachsen wird am 16.09.2017, 10 bis 16 Uhr in der Marienschule Münster, Hermannstraße 21, 48151 Münster geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und weitere Informationen zu Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten für junge Menschen unter www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)