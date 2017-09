Die besondere Aufstiegsweiterbildung...Qualitätsbeauftragte im Gesundheits- und Sozialwesen prüfen beispielsweise die pflegerische Versor gung in Krankenhäusern, Altenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Sozialstatio- nen. Dazu analysieren sie Arbeitsabläufe vor Ort und befragen Mitarbeiter/innen. Abschließend erstellen sie einen Qualitätsbericht und entwickeln ggf. Optimierungsvorschläge. Dabei kann es sich z.B. um Maßnahmen zur Kosteneinsparung oder zur besseren Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen handeln.In der Regel gehört auch die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems zu ihren Aufgaben. Dazu erstellen sie beispielsweise Qualitätsmanagement-Handbücher (QMH), in denen die Abläufe in Form von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen festgehalten werden.Aufgrund der stetigen Veränderungen und Anforderungen im ambulanten und stationären Sektor des Gesundheitswesens, eine Aufgabe mit Zukunft.(Quelle: In Anlehnung an BA Nürnberg)Inhalte der Weiterbildung• Grundlagen des Qualitätsmanagements, Entwicklung im Gesundheitswesen,• Normhilfen, DIN EN ISO 2015 und ihre Forderungen für soziale Einrichtungen,• Miteinander arbeiten in sozialen Einrichtungen und im Gesundheitswesen,• Grundlegendes zu Kommunikation und Moderation,• Aufbau und Dokumentation eines Qualitätsmanagement-Systems,• Spezialwissen zu den qualitätswissenschaftlichen Grundlagen mit Praxisrelevanz,• Auditierung und Zertifizierung.Zum Interview:Ich bilde gemeinsam mit einzelnen qualifizierten Trägern im Rahmen der Aufstiegsweiterbildung QMB`s in Präsenz und Online Seminaren aus. Information zu mir und den Angeboten meiner Partner auch auf www.co-train.de Ihr Dozent und Trainer:Thomas G. MontagDipl.-Kfm(FH)Geschäftsführer & Business TrainerLehrbeauftragter - Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Idstein



Bildinformation: Qualitätsbeauftragte/r im Gesundheits- und Sozialwesen