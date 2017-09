Informationen zu bekommen, ist heute kein Problem - sich mit den richtigen Themen zur rechten Zeit zu beschäftigen, ist da schon schwieriger. Deshalb bündeln wir Fachinformationen für Sie und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich konzentriert und praxisnah mit unseren Experten auszutauschen.Wir laden Sie ein zu unserer Hausmesse am 19.09.2017, von 09:30 - 17:00 Uhr stehen Ihnen die Türen offen - direkt bei M-SOFT, Große Straße 10 in 49201 Dissen (Direkt zwischen Bielefeld und Osnabrück).Wir informieren Sie über vielfältige Themen: von der Digitalisierung Ihrer kaufmännischen Prozesse über mobile Projektzeiterfassung und Auftragsabwicklung per Tablet bis hin zu rechtlichen Vorgaben Ihrer digitalen Archivierung. In verschiedenen Vortragsräumen können Sie sich über folgende Themen genauestens informieren:- e-Commerce: Perfekte Kommunikation zwischen der BranchenlösungPASST.prime und den Großhändlerportalen- LogiKal enthält alle wichtigen Funktionen, die im Alltag des Metallbaus benötigt werden. Von derElementeingabe über die Kalkulation bis zur Zuschnittoptimierung.- Digitaler Wandel in der Vorgangsbearbeitung: Transparent und zukunftssicher unter Berücksichtigung-der GoBD- 3D-Dach- und Windsogberechnung mit DachTools- PASST.prime / Business five: die modularen Lösungen zur Abwicklung Ihrer kaufmännischen Prozesse- MSOFT EURO FIBU: Neue Finanz- und Anlagenbuchhaltung der Firma MSOFT- TIME4 Zeitmanagement: Lösungen mit Zukunftspotential- Schreiben Sie noch Stundenzettel oder verdienen Sie schon Geld? Mobile Lösungen (TIME4) für IhrUnternehmen von MSOFT- Im Kopf des Angreifers: was steht hinter gezielten Angriffen auf Ihre ITDie Vorträge werden von ausgebildeten Spezialisten der Firmen MSOFT, ELO Digital Office GmbH, F-Secure, DachTools u.v.a. gehalten.Laden Sie sich die komplette Agenda herunter oder melden Sie sich hier direkt an.Freuen Sie sich auf spannende Gespräche in lockerer und unverbindlicher Atmosphäre.Für Ihr leibliches Wohl ist ausreichend gesorgt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Die M-SOFT Gruppe entwickelt seit 1985 für Handwerk, Handel und Industrie Branchen-Software, insbesondere ERP-, PPS- und Zeiterfassungssysteme, die in punkto Nutzen, Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt.Mittlerweile betreuen unsere 110 Mitarbeiter rund 5.500 Kunden an über 40.000 Arbeitsplätzen.Standort: HausmesseStrasse: Große Str. 10Ort: 49201 - Dissen (Deutschland)Beginn: 19.09.2017 09:00 UhrEnde: 19.09.2017 20:00 UhrEintritt: kostenlosBuchungswebseite: www.msoft.de/aktuelles/hausmesse-msoft-2017.html