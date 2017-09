(Mynewsdesk) Sehr geehrte Damen und Herren der Presse,werte Ärzteschaft!das Thema „Mikrogefäße“ wird aktuell medizinisch und wissenschaftlich mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Es sind viele Krankheitsentwicklungen, die dadurch beeinflusst werden. Und so ist es im hohen Maße erfreulich, dass Spitzenmediziner und Wissenschaftler in einem hochkarätigen Kongress in Dresden sich mit der Thematik auseinandersetzen.Zu den Persönlichkeiten gehören neben dem Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Mikrozirkulation Prof. Houben, Uni Maastricht/NL , auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Physikalische Medizin Prof. Lange, Uni Gießen, Vorstandsmitglied der kardiologischen Gesellschaft Prof. Werdan, Uni Halle, dem Präsidenten der Deutschen Venen-Liga Prof. Peter, Institut Mikrozirkulation Prof. Klopp. Und noch weitere namhafte und kompetente Referenten.Als Zuhörer und Teilnehmer werden etwa 150 Ärzte erwartet.Das Programm finden Sie unter VeranstaltungenWir würden uns freuen, wenn Sie diesen hochkarätigen Kongress pressemäßig besetzen bzw. teilnehmen könnten.Als Ansprechpartner stehen Ihrer Redaktion und den Ärzten die Unterzeichner selbstverständlich zur Verfügung – ebenso selbstverständlich alle Referenten.Wir hoffen, Sie auf dem Kongress begrüßen zu dürfen und verbleiben für heute mit besten GrüßenEitel J. Vida, Executive DirectorInternational Prevention Organization IPO00491702971216Fred Unrath Executive DirectorInternational Microvascular Net IMIN0049-1741753585Programm unter Veranstaltungen www.imin-org.eu Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im IMIN-International Microvascular NetShortlink zu dieser Pressemitteilung:Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:



Bildinformation: Präsident ESM, Prof. Houben, Referent Kongress Mikrozirkulation 17.09. in Dresden