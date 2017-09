Wenn es mal wieder schnell gehen muss: Die neuen Geschirrspüler von KitchenAid

Wenn die Tage mit sommerlichen Temperaturen gezählt sind, ist es noch einmal Zeit für die eine oder andere spontane Grillparty. Für einen schnellen Abwasch danach sorgen die neuen Geschirrspüler des Premiumherstellers KitchenAid. Dank innovativer Features wie der Dynamic-Dry-Technology oder der Super-Boost-Funktion wird das Geschirr in kürzester Zeit optimal gespült und getrocknet. Die neue Gerätelinie ist ab September im Küchenhandel erhältlich.Frankfurt / Milan, August 2017. „Uns war es wichtig, ein energie- und zeitsparendes Gerät zu entwickeln, das optimale Sauberkeit und Trocknung erreicht und gleichzeitig ein edles, elegantes Design hat“, erklärt Burkhard Mölleken, Sales & Marketing Manager von KitchenAid MDA. Die neuen Geschirrspüler vereinen genau diese Eigenschaften: „Sie machen sich durch ihr zeitloses Design nicht nur sehr gut in jeder Küche, sondern sind mit ihren vielen neuen Funktionen auch leistungsfähiger denn je“, sagt Mölleken.Innovative Features für professionelle ErgebnisseMit Hilfe der Dynamic-Dry-Technology wird das Geschirr durch insgesamt 28 Hochdruckdüsen im hinteren Bereich der Maschine und einen Metallsprüharm in weniger als zweieinhalb Stunden ideal gereinigt und getrocknet, außerdem werden 99 Prozent aller Bakterien entfernt. Wenn es besonders schnell gehen muss, ermöglicht die Super-Boost-Funktion mittels eines drehzahlgeregelten Hochdruckmotors eine bis zu 67 Prozent schnellere Reinigung.Innenausstattung und DesignDesign und Innenausstattung der Modelle sind ebenfalls brandneu, so dass der Kunde abhängig vom Typ zwischen drei verschiedenen Bedienblenden wählen und sich entweder für schwarzes Glas, Edelstahl oder eine Kombination aus beiden entscheiden kann. Die erste und letzte Option verfügt über eine Touch-Funktion, bei der zweiten befinden sich Tasten am Bedienfeld. Drei unterschiedliche Geschirreinsätze bieten größtmögliche Flexibilität im Beladen der Maschine, und integrierte Glashalter, die zum Schutz vor Glasbruch konstruiert wurden, sorgen für die schonende Reinigung von Gläsern. Daneben verfügt die Innenausstattung über einen neu designten Sprüharm und Griffe aus dunkelgrauem Metall, die mit dem KitchenAid-Logo versehen sind. LED-Leuchten im Innenraum der Geschirrspüler sorgen darüber hinaus für eine gute Beleuchtung und Übersicht.Einbau und InstallationDie Montage der Maschinen ist denkbar einfach: „Die neuen, beweglichen Scharniere erlauben einen nahtlosen Einbau von vielen verschiedenen Fronten, selbst wenn die Sockelleiste niedrig ist. Die Fronttür kann eine Höhe von 80 Zentimetern erreichen, die Sockelleiste ein Minimum von 20 Millimetern“, beschreibt Mölleken. Ebenso können die Stärke und das Gewicht der Front bis zu 10 Kilogramm variiert werden. So fügen sich die neuen Geschirrspüler optimal in jede Kücheneinrichtung ein.Die neue Gerätelinie ist ab September ab 799 Euro UVP im Küchenhandel erhältlich. Weitere Informationen zur neuen Linie finden Sie unter www.kitchenaid.de



Bildinformation: KitchenAid MDA