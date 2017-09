GEDAK erhält höhere Zertifizierung von OXID eSales

Kempen. GEDAK hat ihre Expertise rund um die E-Commerce-Plattform OXID eSales ausgebaut. Das IT-Unternehmen, das bisher als Solution Partner - Business Level zertifiziert war, ist ab sofort OXID Solution Partner - Enterprise Level. "Das bedeutet einen Ritterschlag für uns und unsere langjährige erfolgreiche Arbeit", erläutert Norbert Haab, Vertriebsleiter der GEDAK.



Mit dem Siegel "OXID Solution Partner - Enterprise Level" belegt GEDAK ihre hohe Kompetenz bei OXID Projekten. Dazu zählen das Angebot von Lösungen für anspruchsvollste Anforderungen, die fachkundige Begleitung bei selbst komplexen internationalen Rollouts, fundiertes Fachwissen über die OXID Plattform und die Integration von Drittsystemen. Zahlreiche erfolgreiche Unternehmensreferenzen dokumentieren diese Fähigkeiten.



"In den vergangenen sechs Jahren haben wir 14, auch internationale Shop-Konzepte für namhafte Kunden aus den Bereichen Automotive, Unterhaltungselektronik, IT, Software, Pharma, Chemie, Personaldienstleistung, Telekommunikation und Touristik umgesetzt", sagt Norbert Haab. Dabei handelt es sich um Business-to-Consumer-, Business-to-Business- sowie Business-to-Employee-Projekte, die zum Teil miteinander kombiniert werden. Die Kunden haben die Möglichkeit, in den Shops sehr unterschiedliche Sortimente abzubilden, sowohl digitaler als auch physischer Natur, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Streckengeschäfte. Sie können sich via Single-Sign-on einloggen und auf zahlreiche ERP-Funktionen, wie die Berücksichtigung von Budgets und Kostenstellen, zurückgreifen. Hinzu kommen hilfreiche Spezialfeatures, die GEDAK programmiert hat. Eine Schnellbestellmaske für Power User, ein Impersonation-Feature als Vertreterregelung sowie virtuelle Lagerkontingente sind nur einige von ihnen. Zudem wurden verschiedene Bezahlmethoden eingerichtet, ERP- und CRM-Systeme angebunden, sowie weitere Lösungen wie Web-to-Print implementiert.



Darüber hinaus attestiert OXID eSales mit dem Siegel, dass es das Entwicklerteam der GEDAK direkt geschult hat, so dass sie gemeinsam innovative E-Commerce-Lösungen entwerfen können. Potenzielle Kunden erhalten somit eine nützliche und klare Orientierung bei der Auswahl eines kompetenten Solution-Partners.