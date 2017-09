Zusammenfassung: Leawo Blu-ray player wurde auf Version 1.9.6.0 aktualisiert. Die Neuigkeiten dieser Version sind Fehlerbehebung von Abstürzen von Software während der Wiedergabe von der MP3-Datei, Behebung vom Wiedergabefehler einiger Disks und Optimierung vom Programm UI.Shenzhen, Guangdong - 06. Sep. 2017 - Leawo Software, ein führender Online Multimedia Lösungsentwickler und Softwareanbieter, hat seine Software Leawo Blu-ray Player auf Version 1.9.6.0 aktualisiert und offiziell veröffentlicht. Der neue Leawo Blu-ray Player wird vor allem in 3 Aspekten verbessert: 1. Fehler von vom Abstürzen von Software während der Wiedergabe von MP3-Datei wurde behoben; 2. Wiedergabefehler von einigen Disks und auch einige kleine Bugs wurden behoben; 3. Programm UI wurde optimiert.Das ist das zweite wesentliche Update von Leawo Blu-ray Player in den vergangenen zwei Monaten. Das Update auf die letzte Version 1.9.5.0 beinhaltet hauptsächlich neue Aktualisierung von Audio-und Video-Decodierung Bibliothek, neue Unterstützung für Netzwerk-Proxy, Untertitel automatisch laden während der Wiedergabe und neue Unterstützung für *.265 Videoformat. Heute ist die neueste Version 1.9.6.0 in der Lage, MP3-Datei viel besser wiederzugeben, anhaltende Unterstützung für andere Discs, sowie diverse Fehlerbehebungen.Vorher während der MP3-Audiowiedergabe konnte das Programm unerwartet abgestürzt sein, der durch unbekannten Grund verursacht wurde. MP3 ist eines der beliebtesten Audioformate, also man kann den Wiedergabefehler nicht akzeptieren. Der schlimmste Fehler verursachte das ganze Programm zum Abstürzen und es kann sich regelmäßig wiederholen. Leawo´s Team hat diesmal verschiedene typische MP3-Wiedergabe-Fehler behoben, so wird es dann nicht passieren bei der neuesten Version. Eine problemlose und ständige MP3-Wiedergabe ist somit garantiert.Neben MP3 wurden auch einige Disks verbessert zum Vermeiden von den Wiedergabefehlern. Für die Audiowiedergabe wie MP3, die oben schon erwähnt wurde, können die Kunden zuerst die MP3-Dateien mit der Player-Software verbinden, was eine schnellere Verbindung zwischen MP3-Datei und den Player herstellen kann, um später eine bessere Performance zu erreichen. Die Einstellungen vom Audio-Output sind sehr großartig für die beste Ausgabequalität mit der Anpassung von Parametern wie Lautsprecher-Konfiguration, Lautstärke, Output Stereo und GUI Sounds Auswahl, etc. Für Blu-ray/DVD-Wiedergabe haben die Kunden auch verschiedene Optionen zum Einstellen. z. B. Blu-ray Player Region, Untertitel, Internationale Sprachen und Charakter, Snapshot, Skin Themes und Power Manager.Die Optimierung vom Programm UI ist bei der neuen Version auch ein großer Erfolg. Leawo Blu-ray Player ist bekannt für seine hervorragende Benutzererfahrung, denn es bietet bis zu 15 Sprachen für die weltweiten Kunden. z. B. wenn die Sprache auf Japanisch eingestellt ist, wurden einige Änderungen an der Layout und Links-Display in der neuen Version 1.9.6.0 vorgenommen. So erhalten die japanischen Kunden eine bessere Schnittstelle.Es gibt auch einige exklusive Features in diesem Blu-ray-Player für eine bessere Wiedergabe von Blu-ray-Film-Disc. Zum Beispiel es kann Blu-ray in verschiedenen Formaten wie BD-R 1.1/BD-RE 2.1, BD-R 2.0/BD-RE 3.0, BDROM 2.2, BD-J, Blu-ray disc, Blu-ray ISO-Datei abspielen; Es kann All-Region Blu-ray Discs abspielen und es kann ein qualitativ hochwertiges Bild und 4K Video-Display von der ursprünglichen Blu-ray Discs behalten.Leawo Blu-ray Player 1.9.6.0 ist bereits veröffentlicht. Bitte besuchen Sie einfach die offizielle Webseite www.leawo.de/blu-ray-player/ zum kostenlosen Herunterladen und für weitere Informationen.



Bildinformation: Leawo Blu-ray Player