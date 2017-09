Schildkröten-Zuwachs im Baa-Atoll

Baa Atoll, Malediven, September 2017: Milaidhoo’s inseleigene Meeresbiologin Nina Rothe freut sich sehr, dass die vielen Schutzprojekte erste schöne Resultate zeigen. Milaidhoo Island begrüßt sechs neue Hausriffbewohner: Die Karettschildkröten Sam, Flori, Madhiri, Crusty, Sirena und Swimerette. Die sechs seltenen Schildkröten wurden nun als permanente Bewohner identifiziert und getauft.Jede Schildkröte ist einzigartigDie Schildkröten gehören zur gefährdeten Art der Karettschildkröten (Eretmochelys imbricata) und können anhand ihres einzigartigen Musters am Kopf identifiziert und auseinandergehalten werden. Auf den Malediven werden die Schildkröten-Sichtungen in einer nationalen Datenbank, des Olive Ridley Projects, aufgezeichnet. Das Olive Ridley Project, ist eine in Großbritannien eingetragene Organisation, die sich insbesondere für den Schutz von Schildkröten einsetzt. Zu den Aufgaben des Projektes gehört auch, dass jede Schildkröte identifiziert und die Sichtung in der Datenbank aufgezeichnet wird. Jeder Gast, der eine der wunderbaren Panzertiere als erster fotografiert, darf ihr den Namen geben.Auf Milaidhoo wurden nun sechs dieser seltenen Tiere entdeckt, fotografiert, benannt und als permanente Bewohner des Hausriffs identifiziert. Sam, Flori, Madhiri, Crusty, Sirena und Swimerette.Milaidhoo Island sagt: Willkommen!###Geschichte einer kleinen Insel: Milaidhoo Island auf den Malediven bietet neuinterpretierten, lässig-luxuriösen Insel-Lifestyle mit Fokus auf die Verbindung zur Naturschönheit, die den modernen Maledivenstil versinnbildlicht. Mit zurückhaltendem Understatement und dem durchdachten Luxus eines 5 Sterne Boutique-Resorts auf 5,4 Hektar, zelebriert Milaidhoo stolz die Wurzeln der Malediven. Im wunderschönen Baa Atoll, nahe dem UNESCO Biosphären Reservat, gelegen, ist das 50-Villa Inselretreat nur eine halbe Stunde vom internationalen Flughafen Malé entfernt. Auf Milaidhoo finden Gäste ihr zweitesZuhause im Indischen Ozean: stylisch, vertraut und naturnah. Milaidhoo Maldives ist Mitglied von The Small Luxury Hotels of The World.



Bildinformation: Schildkröten-Zuwachs im Baa-Atoll