Die Kombination macht"s!

Wer im Sommer Geburtstag hat, der kann sich jedes Jahr auf eine ausgelassene Feier auf der eigenen Terrasse freuen. Doch leider gibt es in unseren Gefilden in der warmen Jahreszeit keine "Gute-Wetter-Garantie". Um nicht auf die Outdoor-Party verzichten zu müssen, sollte man vorsorgen. Beliebt im Außenbereich sind Glasdächer, schützen sie doch vor Regen und Schmutz und lassen dennoch viel Licht hinein. Doch was verhindert bei intensiver Sonneneinstrahlung eine Überhitzung? Die Antwort: eine Unterglasmarkise, die für den notwendigen Schatten sorgt.Eine einfache und ebenso komfortable Lösung ist eine Unterglasmarkise 525 für Kaltdächer des Herstellers erwilo, einem Unternehmen der KADECO-Gruppe: Sie wird direkt unter dem Glasdach montiert. Durch ein sogenanntes Gegenzugsystem macht die Markise auch optisch jederzeit eine gute Figur, denn es sorgt für die optimale Tuchspannung in jeder Position. Filigrane Führungsschienen erlauben zudem die Montage mehrerer Unterglasmarkisen nebeneinander. Insgesamt lässt sie sich bei einer maximalen Breite von sechs Metern auf sechs Meter ausfahren, sodass eine Fläche von außergewöhnlichen 36 Quadratmetern beschattet werden kann. Die serienmäßige Somfy-Motorisierung sorgt für das leise Ein- und Ausfahren. Zudem bietet die Unterglasmarkise zahlreiche Komfort-Optionen. Mit der Bedienung über eine Funksteuerung oder der Einbindung in die iO-Smarthome-Technologie verfährt sie jederzeit in die gewünschte Position. Licht und Infrarot-Heizstrahler sorgen für mehr Gemütlichkeit und verlängern die kühlen Abende im Freien. Auch bei der Gestaltung bietet erwilo zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Neben den Standardfarben lassen sich optional auch alle RAL-Farben mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung realisieren, um die Markisenprofile in der Farbe dem Kaltdach anzupassen. Über 200 verschiedene Tücher - von klassischen Block- und Multistreifen über Unifarben bis hin zu technischen Geweben in unterschiedlichen Transparenzgraden - lassen die Neuheit zu einem echten Hingucker werden.Mehr Informationen gibt es unter www.erwilo.de



