Für alle Mobilgeräte: Dank ausgeklügelter Technologie passt sich der Ladestrom des Netzteils von revolt am USB-A-Anschluss automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player & Co. standardmässig mit 5 Volt geladen. Tablet-PC und andere Mobilgeräte mit Quick-Charge-Technologie erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!Universeller Power-Anschluss USB Typ C für ein zweites leistungshungriges Mobilgerät. Anders als ein Standard-USB-Ladeport mit maximal 2,4 A liefert der USB-C-Anschluss bis zu 3 A! Damit lässt sich beispielsweise ein Apple MacBook im Handumdrehen laden.- 230-V-USB-Netzteil mit 2 USB-Ladeports: je 1x USB Typ A mit Quick Charge und USB Typ C- Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil- Abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0- Automatische Ladestrom-Anpassung: 3,6 - 6,5 V / max. 3 A / 19,5 Watt, 6,5 - 9 V / max. 2 A / 18 Watt, 9 - 12 V / max. 1,5 A / 18 Watt- Ideal für LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge- USB Typ C: 5 V / bis 3 A, zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ, Huawei P10 u.v.m.- Universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.- Stromversorgung: 110 - 230 V (Euro-Stecker)- Mini-Masse: 100 x 55 x 30 mm, Gewicht: 99 g- USB-Netzteil inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 25.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 49.95Bestell-Nr. ZX2811Zum Reise-Mini-USB-C-Netzteil mit Quick Charge 3, 2-Port USB Typ-C und A und 6A / 33W



