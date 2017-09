Exklusive Unternehmerreise nach Jieyang & Guangzhou vom 18. bis 22. November 2017

Die Zhongde Metal Group GmbH (ZMG) begleitet deutsche Mittelständler bei einer Ansiedlung in China - speziell in der "Metal Eco City" in Jieyang sowie in weiteren Industrieparks der Provinz Guangdong. Im Rahmen des Ansiedlungsprogramms bietet die ZMG monatlich exklusive Unternehmerreisen mit ausgewählten Schwerpunkten für den deutschen Mittelstand an. Im November geht die Reise in die Metal Eco City nach Jieyang und in die Provinzhauptstadt Guangzhou, wo die Zhongde Metal Group in Kooperation mit der Bezirksregierung ein neues Automobil-Cluster entwickelt - der Fokus liegt auf Elektromobilität. Auf dem Programm stehen neben den Standortbesichtigungen der Besuch von ausgewählten Unternehmen und Gespräche mit potenziellen chinesischen Partnern. Das Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen - Metallverarbeitung, Galvanik, Recycling und intelligente Fertigung ebenso wie E-Mobilität. Die Kosten vor Ort übernimmt der Veranstalter. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 030/1208661-0.ZMG-Unternehmerreise November 2017



Bildinformation: Die Zhongde Metal Group GmbH lädt deutsche Mittelständler zu einer Unternehmerreise nach China ein. (Bildquelle: Zhongde Metal Group GmbH)