AutoCAD Schulung Online, Einzel-und Betriebsschulungen direkt am eigenen PC

Die CAD-Schulungen von David Thompson in Köln begehen neue Wege in der beruflichen Weiterbildung! Hier kann jeder jetzt AutoCAD bequem am eigenen PC lernen, egal ob allein oder in der Gruppe, mit persönlichem Coach und kurzen Lerneinheiten, die gut in den Arbeitsalltag zu integrieren sind.Wie der Firmengründer Hr. David Thompson auf seiner Website erklärt, hat Ihn die Notwendigkeit der Fortbildung von Mitarbeitern im Verhältnis zu hohen Kosten, Zeitmangel und Stress im normalen Berufsleben auf die Idee der effektiven Onlineschulungen gebracht.Die meisten Fortbildungen im AutoCad Bereich erfolgen in einem 3 Tage Kurs, der randvoll mit allen wichtigen Anwendungen gespickt ist. Die Mitarbeiter sind dafür extern in einem Schulungszentrum untergebracht und können dort an vorhanden PC`s die Anwendung des Programms lernen. An sich ein sicheres und ausfüllendes Schulungskonzept.Viele Firmen stellt dies allerdings vor Schwierigkeiten wie diese:Die Mitarbeiter sind nicht 3 volle Tage auf einmal zu entbehren.Die Kosten für solch ein Training sind einfach zu hoch für kleinere Unternehmen.Schulungen die speziell auf die Firmenbedürfnisse angepasst werden, gibt es nicht oder sind zu teuer.Teilnehmer kommen trotz Schulung hinterher allein nicht gut zurecht.Viele Trainingsinhalte werden bei der Masse der Inhalte leicht wieder vergessen.Es wird kein volles Training benötigt, nur eine kleine Schulung nach einem Programm-Update.USW.Die CAD-Schulungen in Köln bieten hier volle Flexibilität. Die Schulungen werden in 2 Sprachen angeboten, in Deutsch und Englisch. Englische Infos dazu auf dieser Seite www.cad-course.com Kursinhalte können frei gewählt werden, ob es nur um die Neuerungen für das AutoCAD Programm-Update handelt oder geht es dem Teilnehmer um einen vollen Grundkurs, die Kosten werden entsprechend des Zeitaufwands angepasst.Mitarbeiter können z.B. gleich morgens an einem 1,5 Std. Trainingskurs teilnehmen und danach Ihrem normalen Tagesgeschäft nachgehen und dabei Gelerntes gleich in die Praxis umsetzten. In 10 Werktagen wäre ein Grundkurs abgeschlossen, der Angestellte fiel im regulären Tagesgeschäft fast gar nicht aus und hätte gleichzeitig das Gelernte in der Praxis angewandt und gefestigt. Falls doch Unsicherheiten auftauchen, können diese bequem in der nächsten Lerneinheit besprochen werden.Cad Schulungen in Köln bietet seinen Schülern auch ein Notfall Konzept an, wenn man einfach gar nicht weiterkommt oder einen Befehl vergessen hat, kann man gern kurz die nötige Hilfe anfordern, schnell und unkompliziert. Für größere Fragen kann einfach eine weitere Online-Stunde gebucht werden, kein langes Herumsuchen in Onlineforen nötig!David Thompson von CAD Schulungen Köln weitet sein Geschäftsmodul stetig aus. Jetzt sind auch Gruppenschulungen nach dem gleichen Prinzip möglich. Für weitere Infos dazu wenden Sie sich direkt an die Website www.cad-schulungen.com