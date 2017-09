E-Mails rechtssicher archivieren mit dem günstigen Mailarchiv ecoMAILZ

Pressemitteilung von ecoDMS GmbH

E-Mails automatisch, gesetzeskonform und günstig archivieren mit dem neuen ecoMAILZ E-Mailarchiv der ecoDMS GmbH





Hunderte ecoDMS-Kunden haben sich schon jetzt für ecoMAILZ als Mailarchiv entschieden. Sie legen nun mit ecoMAILZ alle Nachrichten gemäß der gesetzlichen Vorgaben ab.



ecoMAILZ bietet Importmöglichkeiten aus verschiedenen Mailserver und Groupware-Lösungen. Dazu zählen Microsoft Exchange Server, Internet Message Access Protocol (IMAP), POP3 und das Dateisystem. Der Zugriff ist standortunabhängig über einen Internetbrowser am Computer, Smartphone oder Tablet möglich. Eine Lizenz kostet 49 Euro pro Benutzer, wobei ein Anwender mehrere Postfächer anschließen kann. Im Lizenzpreis ist außerdem ein Update-Service für die Dauer von 24 Monaten inbegriffen. Mit diesem Lizenzmodell stellt die ecoDMS GmbH wieder einmal unter Beweis, dass ein professionelles Archivsystem durchaus zu fairen und erschwinglichen Preisen verkauft werden kann.



Entwickler des Archivsystems ist, genau wie beim beliebten ecoDMS Archiv, die konzerneigene Firma applord. Mit ecoMAILZ hat die applord-Gruppe eine eigenständige Software speziell für die Archivierung von E-Mails geschaffen. Aktuelle und bestehende E-Mails können mit ecoMAILZ inklusive deren Anhänge automatisch, gesetzeskonform, günstig und direkt vom Mailserver archiviert werden. Der Administrator kann das Startdatum für der Archivierung frei und somit sogar rückwirkend definieren.



Gespeichert werden die Nachrichten in einem zentralen E-Mailarchiv beim Kunden selbst. Installiert werden kann die Software entweder an einem lokalen Arbeitsplatz oder im Netzwerk. Ein faires Preis-Leistungsverhältnis und das zweistufige Archivierungskonzept eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der E-Mailarchivierung. Das Archivsystem ecoMAILZ arbeitet gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Ein neuartiges Archivierungsverfahren bietet den Nutzern optimale Sicherheit und eine perfekte Kontrollmöglichkeit bei der Mailarchivierung.



Die Weiterentwicklung von ecoMAILZ ist im vollen Gange. Für das vierte Quartal 2017 sind die Veröffentlichung neuer Funktionen und weiterer ecoMAILZ-Pakete für Linux-Distributionen und NAS-Geräte (via Docker) geplant. Des weiteren wird es neben dem bereits verfügbaren MS Outlook Addin auch ein eigenes Plugin für Thunderbird geben.



Interessenten können ecoMAILZ kostenlos herunterladen. Die Demoversion erlaubt den unverbindlichen Test mit bis zu 3000 E-Mails. Die Komponenten der Demo- undVollversion sind identisch. Die Software steht unter



Unter Aachen, im September 2017. Die renommierte Softwarefirma ecoDMS GmbH hat ihr neuestes Softwareprodukt "ecoMAILZ" veröffentlicht. Damit ermöglichen die Aachener die einfache, automatische, langfristige, gesetzeskonforme und gleichzeitig günstige Archivierung von E-Mails. Seit August ist ecoMAILZ Version 17.08 (donnie) für Windows verfügbar. Weitere Plattformen wie Ubuntu, Debian, Docker inklusive NAS-Support für QNAP und Synology werden künftig ebenfalls unterstützt werden.Hunderte ecoDMS-Kunden haben sich schon jetzt für ecoMAILZ als Mailarchiv entschieden. Sie legen nun mit ecoMAILZ alle Nachrichten gemäß der gesetzlichen Vorgaben ab.ecoMAILZ bietet Importmöglichkeiten aus verschiedenen Mailserver und Groupware-Lösungen. Dazu zählen Microsoft Exchange Server, Internet Message Access Protocol (IMAP), POP3 und das Dateisystem. Der Zugriff ist standortunabhängig über einen Internetbrowser am Computer, Smartphone oder Tablet möglich. Eine Lizenz kostet 49 Euro pro Benutzer, wobei ein Anwender mehrere Postfächer anschließen kann. Im Lizenzpreis ist außerdem ein Update-Service für die Dauer von 24 Monaten inbegriffen. Mit diesem Lizenzmodell stellt die ecoDMS GmbH wieder einmal unter Beweis, dass ein professionelles Archivsystem durchaus zu fairen und erschwinglichen Preisen verkauft werden kann.Entwickler des Archivsystems ist, genau wie beim beliebten ecoDMS Archiv, die konzerneigene Firma applord. Mit ecoMAILZ hat die applord-Gruppe eine eigenständige Software speziell für die Archivierung von E-Mails geschaffen. Aktuelle und bestehende E-Mails können mit ecoMAILZ inklusive deren Anhänge automatisch, gesetzeskonform, günstig und direkt vom Mailserver archiviert werden. Der Administrator kann das Startdatum für der Archivierung frei und somit sogar rückwirkend definieren.Gespeichert werden die Nachrichten in einem zentralen E-Mailarchiv beim Kunden selbst. Installiert werden kann die Software entweder an einem lokalen Arbeitsplatz oder im Netzwerk. Ein faires Preis-Leistungsverhältnis und das zweistufige Archivierungskonzept eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der E-Mailarchivierung. Das Archivsystem ecoMAILZ arbeitet gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Ein neuartiges Archivierungsverfahren bietet den Nutzern optimale Sicherheit und eine perfekte Kontrollmöglichkeit bei der Mailarchivierung.Die Weiterentwicklung von ecoMAILZ ist im vollen Gange. Für das vierte Quartal 2017 sind die Veröffentlichung neuer Funktionen und weiterer ecoMAILZ-Pakete für Linux-Distributionen und NAS-Geräte (via Docker) geplant. Des weiteren wird es neben dem bereits verfügbaren MS Outlook Addin auch ein eigenes Plugin für Thunderbird geben.Interessenten können ecoMAILZ kostenlos herunterladen. Die Demoversion erlaubt den unverbindlichen Test mit bis zu 3000 E-Mails. Die Komponenten der Demo- undVollversion sind identisch. Die Software steht unter www.ecodms.de/index.php/de/download/ecomailz/ecomailz-version-17-08-donnie zum Download für jedermann bereit.Unter www.ecodms.de/index.php/de/ecomailz gibt es ausführliche Informationen und Dokumentationen rund um das neue E-Mailarchiv der ecoDMS GmbH.

Bildinformation: E-Mails rechtssicher archivieren mit dem günstigen Mailarchiv ecoMAILZ

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im Nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.



Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.



Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets "ecoDMS Archiv" hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.



Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.



Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

«E-Mails rechtssicher archivieren mit dem günstigen Mailarchiv ecoMAILZ»

Salierallee 18a52066 AachenDeutschlandTelefon: 0049 241 47572 01Andrea WarmuthecoDMS GmbHSalierallee 18a52066 Aachennews@ecodms.de0049 241 47572 01Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung