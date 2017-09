Qualifizierter Yogalehrer werden mit Tripada®

Wenn Sie Yogalehrer werden möchten ist es im Vorfeld natürlich relevant sich zu überlegen, was man im Anschluss daraus machen möchte. Heut zu tage werden unzählige Yogalehrer Ausbildungen auf dem Markt angeboten, dort die richtige Ausbildung Yoga zu finden ist nicht unbedingt einfach. Wenn Sie Yogakurse anbieten wollen, die von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden, dann brauchen Sie neben einem staatlich anerkannten Grundberuf vor allem eine Ausbildung, die mindestens 2 Jahre und 500 Stunden dauert. Dieses Format wird von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) bei der Zertifizierung gefordert. Ebenso benötigen Sie ein eigenes Konzept für Ihre angebotenen Kurse, was mitunter sehr zeitaufwändig in der eigenen Erstellung und der Zertifizierung bei der ZPP sein kann.Hier bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal mit der Tripada® Yogalehrer Ausbildung die optimale Lösung für alle, die selbständige Yogalehrer werden wollen, mit Kassenförderung. Mit 2 Jahren und 500 Stunden entspricht die Tripada® Ausbildung Yoga in Wuppertal dem "Deutschen Standart Prävention". Während der Ausbildung werden Sie auf 6 verschiedene Tripada® Kurskonzepte geschult, die alle bei der ZPP anerkannt und zentral zertifiziert sind. Wenn Sie im Anschluss an die Ausbildung als Tripada® Yogalehrer tätig sind, können Sie diese Kurskonzepte nutzen und 6 Yogakurse für verschiedene Zielgruppen anbieten, die alle von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden. Hierzu zählen die Kurse:Tripada Yoga® Basic für AnfängerTripada Yoga® Basic Plus als MittelstufeTripada Yoga® Mediate für FortgeschritteneTripada Yoga® Basic für Schwangereund für Kinder von 6 - 9 und 10 - 13 Jahren.Die Ausbildung Yoga für Schwangere und die Kinderyogalehrer Ausbildung sind in die 2 Jahres - Grundausbildung bereits integriert. Somit bietet die Tripada® Yogalehrerausbildung ein super Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen, da es ein Komplettpaket zu einem fairen Preis beinhaltet, welches alle Zielgruppen unter Kursteilnehmern abdeckt und keine teuren Fortbildungen diesbezüglich im Anschluss absolviert werden müssen. Als Tripada® Yogalehrer können Sie sofort im Anschluss an die Ausbildung damit beginnen, eigene, kassenunterstützte Kurse anzubieten. Die Zertifizierung auf die Tripada® Konzepte bei der ZPP übernehmen wir für Sie, sodass Sie sich voll und ganz auf das Unterrichten konzentrieren können.Tripada® ist mehr als nur YogaHinter der Marke Tripada® steckt das Konzept von Yoga in der Gesundheitsförderung. Dieses ist säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet, für moderne westliche Menschen, die Yoga als Methode der Entspannungsförderung im Alltag nutzen möchten und weniger als spirituelles oder religiöses Werkzeug. Die Yogaübungen wurden aus dem Hatha Yoga entsprechend rückenfreundlich angepasst und weiterentwickelt, es kommen im Tripada Yoga® keine extremen Übungen vor, die anatomisch nicht sinnvoll für den Körper sind und bei längerer Ausübung sogar eher schaden als nutzen. Der Gründer des Tripada Yoga®, Hans Deutzmann, möchte mit der Marke auf dem Yogamarkt ein Zeichen setzen für qualitatives Yoga im Rahmen der Gesundheitsförderung, welches von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst wird.Als lizenzierter Tripada® Partner unterstützen Sie diesen Gedanken und helfen, dieses Konzept zu verbreiten und Tripada Yoga® Kurse auch in Ihrem Studio erfolgreich anzubieten. Hierfür bietet die Tripada Akademie auch ein umfangreiches Marketingkonzept für Tripada® Yogalehrer an. Wenn Sie erfolgreich selbständig Yogalehrer werden wollen, sind Werbemaßnahmen natürlich das A und O. Als Tripada® Partner dürfen Sie natürlich auch unser Corporate Design benutzen und mit der Marke Tripada® werben. Wir liefern auf Wunsch verschiedene Werbematerialien im Tripada® Layout, wie Flyer, Visitenkarten, Kursbegleitmaterial wie Poster, Booklets und Handouts. Ebenso kann eine kleine oder große Webseite im Tripada® Design bestellt werden, mit der wir Sie als Partner auf unserer überregionalen Webseite unter www.tripada.de verlinken. Hier erscheinen Sie ebenfalls in der Städte-Kurssuche. Durch SEO Maßnahmen bringen wir Sie in 3 Monaten in den Suchmaschinen nach vorne und erhöhen Ihre Bekanntheit im Internet. Wir stehen mit Ihnen im Austausch und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit als Tripada® Partner. Mehr Infos finden Sie auch unter www.tripada-yogalehrerausbildung.de