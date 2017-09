Der Hype des Vloggings: Willkommen im 21 Jahrhundert

In den letzten Jahren hat das Thema Vlogging immer mehr an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Menschen laden ihren Alltag auf www.youtube.com/ hoch und präsentieren sich somit tausenden von anderen Menschen.Viele haben den Traum damit Geld zu verdienen und wiederum andere machen es nur zum Spaß.Spaß der sehr teuer sein kann, da das benötigte Equipment nicht gerade kostengünstig ist.Heutzutage gibt es mittlerweile so viele Youtuber, dass man nicht mehr einfach so mit dem Handy filmen kann, weil man sonst eine zu schlechte Bild- und Tonqualität liefert. Aus diesem Grund muss man von vorne herein etwas Geld zur Verfügung haben und sich mit der Materie beschäftigen. Tut man dies nicht, wird das Projekt eine Nullnummer.Da die meisten mit dem Projekt etwas erreichen wollen, ist es wichtig, dass man nicht zu naiv an die Thematik herangeht. Nicht jeder kann erfolgreich werden und nicht jeder ist dafür gemacht. Aus diesem Grund können nicht einmal 1% aller Vlogger von den Einnahmen leben.Damit Sie eventuell dazu gehören, sollten Sie sich die Webseite der-perfekte-vlogger.de/ anschauen. Die Seite beschäftigt sich mit dem Thema Vlogging, Vlogging Equipment und hilft jedem beim Start seiner eigenen Vlogging Karriere. Man bekommt viel über zeitgerechtes Equipment beigebracht und erhält zusätzlich viele kostenlose Tipps, die einem besser positionieren lassen.Wenn Sie also im Bereich Vlogging nach vorne kommen wollen, sollten Sie sich die Tipps durchlesen.Beginnen Sie mit der richtigen Einstellung, verbannen Sie Naivität und gehen Sie mit Spaß an die Sache heran. Wenn Sie sich dann noch richtig informieren und vorbereiten, erhöhen Sie Ihre Chancen ein bekannter Vlogger zu werden.