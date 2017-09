Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) 2017Dienstag, 12. September 2017 - Sonntag, 24. September 2017Veranstaltungsort: Messe Frankfurt am MainIAA 2017Die MesseDie IAA PKW in Frankfurt am Main gehört zu den international bedeutendsten Automobilfachmessen und findet dieses Jahr vom 12. bis zum 24. September statt. Mehr als 1000 Aussteller präsentieren sich auf rund 230.000 m² Ausstellungsfläche. Neben Pkw, Tuning und Sonderfahrzeugen sowie Anhängern gehören Teile, Zubehör und Telematik zu den traditionellen Schwerpunkten.Neben zahlreichen Weltpremieren und Innovationen wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Aktionen und Events auf die Besucher. Natürlich stehen auch neueste Trends wie Elektrofahrzeuge, digitale Informations- und Unterhaltungsangebote und automatisiertes Fahren im Fokus.Pressetage: 12. & 13. September 2017Fachbesuchertage: 14. & 15. September 2017Publikumstage: 16. bis 24. September 2017Den offiziellen Besucherflyer können Sie auf der Seite der IAA herunterladen.Lloyd's Register auf der IAA 2017Lloyd´s Register Deutschland wird vom 12. September bis zum 17. September vor Ort sein und sein Leistungsspektrum für die Automobilindustrie aus den Bereichen Managementsystem-Zertifizierung, Training und Business Improvement Services vorstellen. Besucher aus allen Bereichen der Automobilindustrie sind willkommen.Sie finden uns in der NEW Mobility World im Holland Hightech Pavilion, die Standnummer lautet A31.Die New Mobility World ist die B2B Veranstaltung zur Zukunft der Mobilität auf der IAA 2017. Hier treffen sich Disruptoren, Innovatoren und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, um die Zukunft der Mobilität branchenübergreifend zu gestalten.LRQA auf der IAA - 600pxSie möchten vorab einen Termin mit uns vereinbaren?



Bildinformation: IAA 2017