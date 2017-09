Cellularline präsentiert sein Projekt Audio Quality Lab™

Cellularline, Marktführer für Smartphone-Zubehör, Mobilgeräte und Tablets in Italien, präsentiert Audio Quality Lab™: Die brandneuen Produkte läuten eine neue Klang-Ära ein und sorgen für ein Hörerlebnis der Spitzenklasse!Cellularline bietet mit seinen Kopfhörern, Ohrhörern und Lautsprechern technologische Innovation und einzigartiges, attraktives Design.Audio Quality Lab™ ist das Ergebnis des Know-how aus dem Hause Cellularline, was Zubehör und Audiogeräte für Smartphones betrifft: Das neue Projekt beinhaltet 70 Produkte, darunter Kopfhörer, Ohrhörer und Lautsprecher, die das Musikerlebnis und den Klanggenuss unterwegs verbessern.Cellularline stellt die Produkte ALPHA, RYTHM und SPARKLE vor.RUHE BITTE, JETZT SPRICHT ALPHAAlpha ist das Vorzeigemodell, das Leichtigkeit, Formdesign, Komfort und Leistung in einem Produkt vereint. Dieser neue kabellose Kopfhörer mit Bluetooth® v4.0 sorgt für ein Klangerlebnis, das den Hörer dank Active Noice Cancelling (Lärmreduzierung um 15dB) in die Songs seiner liebsten Playlists eintauchen lässt.Der 40mm-Treiber sorgt für hohe Klangqualität sowie ein umfassendes und sauberes Hörerlebnis mit klaren Höhen und verzerrungsfreien Tiefen.Das elegante und kompakte Design sowie die weichen, sich der Form der Ohrmuschel anpassenden Materialien sorgen für Ästhetik, Zweckmäßigkeit und Komfort.ZWEI TREIBER FÜR IDEALES MUSIKERLEBNISRhythm ist der In-Ear-Kopfhörer im oberen Preissegment für den täglichen Gebrauch und optimalen Musikgenuss unterwegs.Die duale Treibertechnologie sorgt für sauberen Sound sowohl in hohen als auch in niedrigen Frequenzen. Das Produkt hat zwei Treiber, einen 100 mm-Treiber für niedrige Frequenzen (Haupttreiber) und einen 6 mm-Treiber für mittlere bis hohe Frequenzen (Sub-Treiber).Die In-Ear-Ohrstöpsel passen sich perfekt dem Ohr an und schwächen Umgebungsgeräusche ab.Das Mikrophon mit Annahmetaste und universaler Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Telefonaten, Lautstärkeregelung sowie einfaches Abspielen von Musik.INDIVIDUALITÄT UND SOUND FÜR UNTERWEGSSparkle sorgt mit Doppellautsprecher und Bass Pump-System mit passiver Membran zur Verstärkung niedriger Frequenzen für ein verblüffendes Klangerlebnis.Neben drei anderen Lautsprechern des AQL™-Projekts überzeugt auch das Sparkle Bluetooth®-Gerät selbst bei hoher Lautstärke durch reichhaltigen Sound.Außerdem ermöglicht die hochwertige Freisprecheinrichtung Anrufe mit optimaler Klangqualität.Hinzu kommt der praktische Clip, mit dem der Lautsprecher überallhin mitgenommen werden kann. Das Design des Sparkle ist anpassbar - nach Lust und Laune können die verschiedenfarbigen Silikonhüllen ausgetauscht werden. In den zwei Farbkombinationen Grau/Rot und Beige/Blau erhältlich.



Bildinformation: Cellularline präsentiert sein Projekt Audio Quality Lab™