LTA Travel & Home hilft bei Kreditkarten- oder Schlüsselverlust im Urlaub

Sie ist rechteckig, praktisch, aus Plastik und einer der beliebtesten Begleiter der deutschen Reisenden: die Bankkarte. Eine aktuelle TNS-Emnid-Umfrage besagt, dass über 70 Prozent der Reisenden im Urlaub immer ihre EC-Karte (Girokarte) im Geldbeutel dabei haben, während 44 Prozent außerdem auch eine Kreditkarte mit sich führen. Umso größer ist der Schock, wenn das beliebte Zahlungsmittel plötzlich abhanden gekommen ist. Denn was zu Hause schon schlimm genug ist, gleicht im Urlaub, wenn man dringend darauf angewiesen ist, einer Katastrophe.+++ LTA Travel & Home bietet Hilfe beim Verlust von Kreditkarte, Ausweispapieren oder Schlüsseln +++Die Reiseschutzexperten der LTA (Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH) bieten mit dem Tarif Travel & Home hierfür das passende Notfallpaket mit umfassender Absicherung für Schlüssel, Karten und Geld. Sollte es zum Worst Case kommen, steht weltweit und unabhängig von den Banköffnungszeiten 1.500 Euro Notfallgeld zum Abruf bereit. Auch die Kosten für Überweisung und Auszahlung sind bis zu einer Höhe von 100 Euro mit gedeckt. Abgerundet wird der Service durch eine Rund-um-die-Uhr-Notfallhotline sowie einen kostenlosen Kartensperrungs-Service. Im Falle eines Kreditkartenmissbrauchs, wird ebenfalls die Haftungsrisiko-Pauschale, die bis zu 150 Euro betragen kann, mit übernommen. Und bestehende LTA-Kunden, welche das All-in-One-Paket abgeschlossen haben, erhalten sogar 25 Prozent Nachlass auf den Tarif Travel & Home.Aber der LTA Tarif Travel & Home bietet noch mehr. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub vor der eigenen Tür zu bemerken, dass man seine Schlüssel verloren hat, sorgt für Stress und Anspannung. Mit LTA Travel & Home lassen sich zumindest die finanziellen Folgen dieser unangenehmen Situation abfedern. Für Kunden, die einen Schlüsseldienst benötigen, genügt ein Anruf bei der LTA-Hotline, welche selbstverständlich auch außerhalb der üblichen Servicezeiten besetzt ist. Die Servicemitarbeiter organisieren dann einen Schlüsseldienst, der die Tür öffnet. LTA Travel & Home übernimmt dafür die Kosten von bis zu 500 Euro pro Jahr."Im Urlaub ohne Zahlungsmittel dazustehen gehört wohl zu den Horrorszenarien jedes Reisenden. Da dieser Fall, sei es durch Verlust oder Diebstahl, relativ häufig vorkommt, haben wir mit unserem Tarif Travel & Home ein Produkt im Portfolio, mit dem unsere Kunden den Urlaub trotz Zwischenfall weiter genießen können", so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.Weitere Informationen: www.lta-reiseschutz.de

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen circa zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstaltern in Deutschland, Ös-terreich und den Niederlanden gebucht werden.Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de