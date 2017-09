Pauschalurlaub für Entdecker: TravelScout24 kennt die Geheimtipps

Offenbach, 6. September 2017_ Die wohl unkomplizierteste und bequemste Art und Weise in den Urlaub zu fliegen, ist eine Pauschalreise zu buchen. Doch werden häufig klassische Reiseziele wie Mallorca oder der All-Inclusive-Urlaub in der Türkei in den Vordergrund gestellt. Dabei bieten die meisten Reiseveranstalter eine sehr viel größere Palette mit zum Teil exotischen Zielen. Für alle, die mehr im Urlaub erleben und neue Gegenden erkunden möchten zugleich aber die Sicherheit einer Pauschalreise genießen wollen, haben die TravelScout24-Reiseexperten ihre Top 5-Geheimtipps zusammengestellt."Pauschalreisen werden auch für Individualurlauber immer interessanter: Wie das aktuelle Beispiel airberlin zeigt, sind Reisende mit einer Pauschalreise besser abgesichert als bei einer Buchung von Einzelleistungen. Zum Beispiel im Fall einer Airline-Insolvenz und den damit meist einhergehenden Flugausfällen muss der Veranstalter die Urlauber auf einen alternativen Flug umbuchen oder das Geld zurückerstatten. Gleichzeitig können sich Pauschalreisende bei Problemen oder Fragen an ihr Reisebüro wenden und sich so beruhigt auf den anstehenden Urlaub freuen. Der große Vorteil von Pauschalreisen: Im Gegensatz zu Individualtouristen haben Pauschalreisende auch während und nach der Reise noch einen kompetenten Ansprechpartner", erklärt Mark Schumacher, Vice President von TravelScout24.Top 5-Geheimtipps für individuelle PauschalreisenSlowenien: Das im Herzen Europas gelegene Slowenien grenzt an Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien und steht seinen Nachbarstaaten als Urlaubsdestination in nichts nach. Ganz im Gegenteil: Mit seinen fast 50 km Adria-Küste mit malerischen Mittelmeerstädtchen und idyllischen Stränden, den tausenden geheimnisvollen Tropfsteinhöhlen, Bergen, Wasserfällen, Seen und mächtigen Burgen und Barockstädten, wie Ljubljana und Maribor, bietet Slowenien seinen Besuchern fern vom Massentourismus ein einmaliges Urlaubserlebnis.TravelScout24-Geheimtipp: http://bit.ly/2w7pCPC Insel Euböa: Die Insel liegt in der westlichen Ägäis und ist nach Kreta die zweitgrößte Insel Griechenlands. Egal ob Berge oder Küste: Hier muss sich niemand entscheiden. Auf Euböa wechseln sich Hügellandschaften, einsame Buchten und malerische kleine Dörfer und Städte ab. Gleichzeitig wird die Insel von Touristenmassen wenig beachtet. Auf Euböa genießen vor allen Dingen die Griechen selbst von Ostern bis zum Ende der Saison den Sommer.TravelScout24-Geheimtipp: http://bit.ly/2f2Soer Porto Santo: Die portugiesische Insel Porto Santo ist die 40 km entfernte Schwesterinsel Madeiras und verfügt mit dem Strand Campo de Baixo über einen der schönsten Strände des Madeira-Archipels. Der goldgelbe Sandstrand ist zudem für seine Heilkräfte bekannt. Auch wenn Porto Santo in Sachen Vegetation nicht mit der Blumeninsel Madeira mithalten kann, hat die Insel doch einen entscheidenden Vorteil: Sie ist nicht von Touristen überlaufen.TravelScout24-Geheimtipp: http://bit.ly/2vLpTwr St. Lucia: Die Karibikinsel St- Lucia gehört zur Inselgruppe der Kleinen Antillen und lässt Urlauber mit seinen unberührten Stränden und dem beeindruckenden Naturparadies aus Bergen und Dschungel das perfekte Karibik-Flair am eigenen Leib erfahren. Die Bewohner der Vulkaninsel gelten als besonders gastfreundlich und redselig, was bei einem Spaziergang durch die Hauptstadt Castries und die kleinen Dörfer jedem Reisenden schnell auffallen wird.TravelScout24-Geheimtipp: http://bit.ly/2w7pPCo Santiago de Compostela: Die Hauptstadt Galiciens, Santiago de Compostela, ist mit ihrer Kathedrale eines der bedeutendsten Pilgerziele in Europa: Das Ziel des Jakobsweges. Neben dem historischen Stadtzentrum, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, beeindruckt die Stadt mit vielen Parks und sattem Grün so weit das Auge reicht. Aber auch mit seinen vielfältigen, kulturellen Veranstaltungen und besonders mit dem einzigartigen Flair der einheimischen Volksfeste überzeugt Santiago de Compostela. Als Ziel für Pauschalreisen ist die einmalige Stadt und die Provinz Galicien bisher weitgehend unbekannt, das Angebot bei TravelScout24 wächst jedoch stetig und somit nehmen die Reiseexperten es in ihre Top 5 auf.TravelScout24-Geheimtipp: http://bit.ly/2wI6oSG