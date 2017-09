Mit den richtigen Tools Online-Werbung besser vermarkten

Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet vom 29. bis 30. November 2017 den Kurs „Digital Media Sales: Die 7 Schlüsselkompetenzen für die Vermarktung von Online-Werbung“ in München. Das zweitägige Programm vermittelt Methoden und Know-how aus sieben Kompetenzfeldern, die in der Kundenberatung für den Verkauf digitaler Werbelösungen notwendig sind. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Sales-Tools in der Praxis einsetzen, um ihre Anzeigenangebote optimal in die wachsenden Online-Marktplätze zu integrieren und die Umsätze ihres Unternehmens weiter zu steigern.Unser Referent Thorsten Gerke (Experte für Digital Sales und Lehrbeauftragter für Digitale Medien) beantwortet im Seminar dazu u.a. folgende Fragen: Wie können Werbekunden bei der Marktanalyse und Zielgruppendefinition unterstützt werden? Wie können die neuen Instrumente des Content Marketing für Online-Anzeigen genutzt werden? Welche crossmedialen Sales-Lösungen gibt es? Wie können Content-Formate für Google, Social Media & Co. gestaltet und distribuiert werden? Wie können die neuen programmatischen Online-Marktplätze – Stichwort Programmatic und Automatic Advertising – genutzt werden? Und was sind die wichtigsten Leistungskennziffern für digitale Kampagnen?Das Intensivseminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Sales, Medienvermarktung und Anzeigenverkauf, Verkaufsleiter sowie Mediaberater (Print/Digital/Crossmedia) und alle, die ihre Kompetenzen im Bereich Digital Media Sales ausbauen wollen.Weitere Informationen und Anmeldung: