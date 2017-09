ELO präsentiert die digitale Personalakte auf dem Solution Day 2017

Stuttgart, 06.09.2017 – Der Softwarehersteller im Bereich Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office präsentiert auf dem ELO Solution Day am 11.10.2017 in Stuttgart seine digitale Personalakte. Diese erweitert das umfangreiche Portfolio der ELO Business Solutions um eine Fachbereichslösung für Personalabteilungen. Die digitale Personalakte wird vorab auch auf der Messe Zukunft Personal in Köln zu sehen sein.



Die ELO Digital Office GmbH veranstaltet am 11.10.2017 im Stuttgarter Dormero Hotel erstmals den ELO Solution Day. Auf diesem Event erhalten Kunden und Interessenten detaillierte Informationen zum aktuellen Portfolio der ELO Lösungen für digitale Unternehmensprozesse, den ELO Business Solutions. Hierbei handelt es sich um sofort einsatzfähige intelligente Fachlösungen für Prozesse wie Vertrags- oder Rechnungsmanagement. Auch für die digitale Aktenverwaltung, Besuchermanagement oder die Verwaltung von Unternehmenswissen hält ELO professionelle Lösungen bereit, die auf Best-Practice-Ansätzen basieren.



Das Angebot wird ständig ausgebaut: Neu hinzugekommen ist jetzt eine Lösung für Personalabteilungen, die ELO Business Solution HR. Hierbei handelt es sich um eine digitale Personalakte, welche die traditionell gebundene Akte ersetzt und sämtliche Dokumente unabhängig von deren Format an einer zentralen Stelle vereint. Mit ihr können nicht nur Personaldaten erfasst werden, aus der Personalakte heraus lassen sich gleichermaßen Prozesse initiieren und Termine steuern.



Ein Berechtigungssystem sowie Verschlüsselungstechnologien sorgen für die Einhaltung von Datenschutz, rechtlichen Aspekten und gesetzlichen Vorgaben. Diese Anforderungen gewinnen zunehmend an Bedeutung: „Im Mai 2018 tritt die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft, die den Umgang von Unternehmen mit personenbezogenen Daten neu regelt“, erklärt Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH. „Mit einem Informationsmanagement wie der ECM-Lösung von ELO ist man hier zukünftig gut aufgestellt. Aus diesem Grund rücken wir den Umgang mit der EU-DSGVO auch auf unserem Solution Day im Rahmen einer Podiumsdiskussion in den Fokus“.



Weitere Informationen zum ELO Solution Day finden Sie hier. Die digitale Personalakte wird vorab auch auf der Messe Zukunft Personal zu sehen sein. Diese findet vom 19.–21.9. in Köln statt.