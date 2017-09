SimRacing Expo 2017: E-Sport für alle

2017 will die SimRacing Expo (16.-17.9.2017) sich noch breiter aufstellen und mehr Besucher vor Ort an den Nürburgring locken. Die kostenfreie Gamingmesse lädt dazu ein, sich aus erster Hand vor Ort am Nürburgring über die aktuellen Trends, Soft- und Hardware zu informieren und den immer populärer werdenden E-Sport aus nächster Nähe zu erleben. Das Besondere: Zur selben Zeit und am gleichen Ort findet mit der Blancpain GT Series die größte GT 3-Rennserie der Welt statt. Hier begeistern Sportwagenlegenden und Traum-Sportwagen wie Porsche, Lamborghini, McLaren, Audi, Aston Martin, AMG sowie BMW die Fans.Nachdem sich der vor Ort stattfindende Einzelwettbewerb, die ADAC Simracing Trophy, in E-Sport-Kreisen bereits einen Namen gemacht hat, findet in diesem Jahr mit dem GT500 erstmalig auch ein Teamwettbewerb vor Ort statt. Das Interesse hieran ist laut Veranstalter sensationell: die Crème de la Crème der internationalen Simracingszene hat sich angekündigt. 34 Teams aus über 15 Nationen haben sich qualifiziert, Basis dabei ist die iracing-Software. Die Starterliste für das GT500 liest sich bereits jetzt wie das „who is who“ des Simracings. Dem Veranstalter ist es mit seinem Konzept für den neuerschaffenen Teamwettbewerb gelungen alle namhaften Teams an den Nürburging zu locken. Beeindruckend dabei: die Vielfalt der Länder aus denen die E-Sportler kommen. So sind unter anderem Teilnehmer aus den USA, Russland, Dänemark, England, Niederlande, Luxemburg, Schweiz, Österreich oder Polen mit dabei. Team Redline, Heusinkveld Core Motorsports oder VRS Coanda Simsport sind dabei nur einige von vielen bekannten Teams, die im September versuchen werden den Titel des GT500 mit nach Hause zu nehmen. Auch Teams aus dem realen Motorsport werden am GT500 teilnehmen. So haben unter anderem die beiden Gewinner des am Nürburgring stattgefundenen ADAC Zurich 24h-Rennens Phoenix Racing und Black Falcon ihre Teilnahme zugesagt. Die Zuschauer können also gespannt sein, wie sich die realen Rennfahrer im Kräftemessen mit den E-Sportlern schlagen werden. Auf der kostenfreien Messe für virtuellen Motorsport und alle anderen Arten von Hobbies im Motorsportbereich können sich Besucher neben den beiden spannenden Live-Wettbewerben auch auf zwei weitere Höhepunkte freuen. Die RCCO mit ihren elektrisch angetriebenen Modellautos (Slotcars) sowie die RC-Cars (ferngesteuerte Autos) sind in diesem Jahr vor Ort. Im vergangenen Jahr besuchten fast 15.000 Besucher die SimRacing Expo. Mit der SimRacing Expo 2017 wird die bedeutendste E-Sport Veranstaltung im Bereich des virtuellen Motorsports auch im vierten Jahr in Folge wieder am legendären Nürburgring stattfinden.



Bildinformation: Lukas Eckenberger