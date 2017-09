Stiftung PSD L(i)ebensWert vergibt Spenden

Gemeinnützige und soziale Organisationen aus der Region Freiburg können sich jetzt wieder um eine Spende der Stiftung PSD L(i)ebensWert bewerben. Die zwei Mal jährlich zu vergebende Spendensumme beträgt 50.000 Euro.Zwei Mal im Jahr vergibt die Stiftung PSD L(i)ebensWert Spenden an gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen, die benachteiligten, kranken und alten Menschen helfen oder sich für Kinder und Jugend-liche einsetzen. Nächster Bewerbungsschluss für Freiburg ist der 15. September 2017. Insgesamt werden Spenden in Höhe von 50.000 Euro vergeben.Die Voraussetzungen für eine Spendenzuwendung sind in den För-derrichtlinien festgeschrieben. Förderungswürdig sind neue oder be-reits in Umsetzung befindliche Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe leis-ten. Die Fördersumme kann pro Projekt bis zu 80 Prozent des Ge-samtbudgets betragen, maximal 10.000 Euro. Über die Auswahl der eingereichten Projekte und die Höhe der Spende entscheidet ein un-abhängiger, ehrenamtlich tätiger Spendenbeirat.Der Spendenbeirat FreiburgMitglieder des Spendenbeirates Freiburg sind Ulrich von Kirchbach (Sozialbürgermeister Stadt Freiburg), Dr. Ellen Breckwoldt (Vorsitzen-de des Stadtseniorenrates Freiburg, Gemeinderätin), Anja Rüffer (freie Journalistin), Jürgen Wunn (Vorstandsvorsitzender der PSD Bank RheinNeckarSaar eG) und Jörg Vogelmann (Leiter Geschäfts-stelle Freiburg der PSD Bank RheinNeckarSaar eG).Vorsitzender des Spendenbeirates ist Wolfgang Schäfer-Mai (Vorsit-zender der Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. und Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Freiburg).Weitere Infos und den Bewerbungsbogen gibt es im Internet unter www.psd-liebenswert.de



