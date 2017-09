Fakten zum Sportwettenbonus

Bei den meisten Buchmachern wird mit einem Wettbonus geworben. Durch diesen soll es den Kunden möglich sein, mit höherem Guthaben Wetten zu platzieren. Doch nicht immer wird deutlich, wie hochwertig und lukrativ ein Wettbonus tatsächlich ist. An dieser Stelle kann man sich von einem Vergleich helfen lassen.Wie oft umsetzen?Wer eine Antwort auf die wichtigen Fragen sucht, der muss eigentlich nur die zentralen Punkte beachten. So fällt auf, dass es sich bei Wettbüros um wirtschaftliche Unternehmen handelt, welche am Jahresende ihren Gewinn einfahren wollen. Daher wäre es unsinnig zu glauben, dass sie Geld zu verschenken haben. Der Sportwettenbonus existiert nicht ohne die zugehörigen Bedingungen, welche den Wettbüros auch einen gewissen Anteil zusichern. Umso wichtiger ist es, wie die Seite www.sportwettenratgeber.net darlegt, sich vorab über diese Konditionen zu informieren. Ein zentraler Faktor ist die Umsetzung des Guthabens.Am besten ist es, wenn das Geld nur selten umgesetzt werden muss. Denn jede einzelne Umsetzung erhöht das Risiko, am Ende mit Verlusten rauszukommen. Viel mehr als 4 Mal sollte dieser Prozess nicht stattfinden. Von Vorteil sind an dieser Stelle niedrige Mindestquoten, wodurch man als Spieler ein allzu hohes Risiko umgeht.Richtig vorgehenEs ist gar nicht so schwer, sich ein Wettbüro anhand des Wettbonus auszusuchen. Man sollte bloß vermeiden, sich allzu stark an der Summe zu orientieren. Denn sie gibt keine ausreichende Auskunft darüber, wie lukrativ der Bonus ist. Stattdessen sollte man sich folgende Fragen stellen:• Welche Konditionen sind mit dem Bonus verbunden?• Zu welchem Faktor muss man die Summe umsetzen?• Wann kann die Auszahlung erfolgen?