SCHLANK MIXER - Die Body-Renovierung: Gifte raus, Pfunde runter

Wer über Jahre überflüssige Pfunde angesammelt hat, der hat nicht einfach nur Speck an Bauch, Hüften und Po zugelegt, sondern auch überflüssige Giftstoffe aus der Nahrung. In unserer Nahrung stecken nicht nur wertvolle und gesunde Vitalstoffe, sondern auch giftige Zusatzstoffe oder schädliche Toxine aus unserer Umwelt. Selbst in Bier, das nach einem strengen Reinheitsgebot gebraut wurde, können Giftstoffe wie Glyphosat nachgewiesen werden. Glyphosat ist das am häufigsten verwendete Ackergift, welches in Deutschland zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt wird.Bier: trotz Reinheitsgebot giftigGlyphosat wird als erbgutschädigend und möglicherweise krebserregend eingestuft. Selbst wenn in deutschen Bieren nur geringe Mengen dieses Giftes nachgewiesen wurden, so beunruhigt das schon sehr. Wie sieht es mit anderen Lebensmitteln aus? Obst und Gemüse gelten als gesunde Vitalstoffbomben. Aber enthalten diese ebenfalls Rückstände von Giften bzw. Pestiziden? Schreckliche Antwort: ja! Selbst bei Bio-Produkten sind Rückstände von Umweltgiften aus der Luft oder dem Wasser nicht auszuschließen. Überall finden wir Giftstoffe, wenn wir danach suchen. Unser ganzer Globus scheint verseucht zu sein – mehr oder weniger. Das ist leider Fakt.Toxine machen fettDiese überschüssigen Giftstoffe aus der Nahrung, die unsere Entgiftungsorgane nicht entsorgen können, werden mit dem überschüssigen Fett an den üblichen Körperstellen abgespeichert. Nun hat aber dieses Toxin-Fett leider eine sehr unangenehme Eigenschaft: es wirkt regelrecht wie ein Magnet auf Fette aus der Nahrung. Wer also schon ordentlich Fett auf Hüften & Co gespeichert hat, der läuft leicht Gefahr, dass das Fett aus der Nahrung auch dort aus reiner Gewohnheit abgespeichert wird. So wird man also ganz einfach immer fetter, auch wenn man mit der Ernährung aufpasst. Da kann man essen was man will, das bisschen Fett aus der Nahrung wandert wesentlich schneller in die Fettdepots, wenn man zuviele Giftstoffe im Körper hat. Toxine bzw. Giftstoffe im Körper behindern also den Fettstoffwechsel und damit eine gezielte Gewichtsreduktion.



Bildinformation: SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt / Vanessa Halen