Haus des Monats September von HAACKE HAUS

Repräsentativ wohnen, Energie selbst erzeugenWer vom Wohnen in den eigenen vier Wänden träumt und die dafür notwendige Energie selbst erzeugen will, dem sei ein Besuch des Musterhaus-Parks in Celle empfohlen. Schon vor 500 Jahren griff Andrea Palladio, ein Meister der italienischen Baukunst, den repräsentativen Villenstil der römischen Antike auf und entwickelte ihn weiter. Seine wohlproportionierten Entwürfe begeistern bis in die Gegenwart und inspirieren Architekten und Bauherren gleichermaßen. Die gelungene Symbiose von Tradition und modernem Wohnen erleben Bauinteressierte im Haacke-Haus des Monats September, einer frei geplanten Stadtvilla.Anspruchsvolles Design mit KlinkerfassadeIn attraktivem Kontrast zur klassisch rotbunten Klinkerfassade des zweigeschossigen Kubus stehen lichtgraue Fenster und Türen sowie die helle Holzschalung im Rücksprung des Obergeschosses.Auf gut 200 Quadratmetern Wohnfläche wurde offenes Wohnen vollendet in Szene gesetzt. Die freie Planung überzeugt zudem mit dem energetischen Standard KfW 40 Plus. Eine Photovoltaikanlage, mit Batteriespeicher macht künftige Bewohner unabhängig vom öffentlichen Stromversorger.Intelligent gesteuertKomfort und Sicherheit garantiert eine Smart-Home-Lösung. Verschiedene Lichtszenarien, die Steuerung der Rollläden oder die Integration einer Alarmanlage – es gibt kaum eine Anwendung, die sich nicht einfach und komfortabel einbinden lässt.Foto: HAACKE HAUS



Bildinformation: Stilvolle Eleganz und energetische Spitzenklasse charakterisieren die repräsentative Stadtvilla, die im Musterhaus-Park Celle täglich von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet ist.