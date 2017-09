Die VOM FASS AG, das größte Feinkost-System Deutschlands, überzeugt im 1. Halbjahr mit bester Qualität und Innovationen

Seit fast einem viertel Jahrhundert gehört die VOM FASS AG im Handel zu den Besten der Besten. Im 1. Halbjahr 2017 zeichnen unabhängige internationale Institute, Organisationen und Verbände den Feinkost-Händler mit den renommiertesten Preisen und Awards aus. Im Bereich Innovationen, im Bereich Qualität und im Bereich Franchise gehört das Waldburger Unternehmen zu den Vorzeigefirmen Deutschlands. Die VOM FASS AG wird mit dem Superior Taste Award des International Taste & Quality Institute in Brüssel ausgezeichnet, sie wird vom Deutschen Franchise-Verband zum Franchise-Geber des Jahres nominiert und erhält das TOP 100-Siegel als Innovationsführer des deutschen Mittelstands.Die Ehrungen demonstrieren die außergewöhnliche Qualität der Produkte. Sie kommt nicht nur jedem einzelnen der über 250 Franchise-Partner zugute; sondern auch insbesondere den unzähligen Kunden im deutschsprachigen Raum. Der Spezialist für erlesene Feinkost-Produkte bietet diese Qualität in allen 280 Partner-Shops in Deutschland und in 33 weiteren Ländern.Jetzt gehört die VOM FASS AG zu der Innovations-Elite Deutschlands. Gemeinsam mit TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke, Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Universität Wien und compamedia wird der Mittelständler aus Waldburg mit dem TOP 100-Siegel geehrt. Mit der Ehrung darf sich der Feinkost-Händler VOM FASS AG zu den innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands zählen. Compamedia ist mit TOP 100 das einzige Benchmarking für Innovationsmanagement in Deutschland. So heißt es in der Laudatio: "Mit dem Geschäftskonzept revolutioniert die VOM FASS AG seit 1994 die Einkaufs- und Genußkultur qualitätsbewusster Feinschmecker in Deutschland." Das Einzelhandelsunternehmen überzeugt in dem unabhängigen Auswahlverfahren besonders mit seinem Innovationserfolg und - so Ranga Yogeshwar - "mit einem außergewöhnlichen Innovationsklima". Hintergrund: Mehrfach im Jahr tauschen sich Firmenzentrale, Franchisepartner und regionale Erzeuger persönlich vor Ort aus und spiegeln die Wünsche der Kunden. So entstehen nicht nur neue Produkte, sondern auch innovative Prozess- und Produktionsabläufe. Die Innovationskultur wächst und lebt bei der VOM FASS AG auf eine besondere Art und Weise. vomFASS-Vorstandsvorsitzender Thomas Kiderlen freut sich über die Ehrungen: "Innovation ist unsere Unternehmensphilosophie. Alle unsere Mitarbeiter haben großen Spaß daran, diese Kultur zu leben und immer wieder neue Wege zu gehen. Innovation, Qualität und Kundenorientierung ist unsere DNA."Deutscher Franchise-Verband nominiert die VOM FASS AG zum Franchise-Geber des Jahres und besten System im Bereich Handel.Bereits im Jahre 2010 stieg die VOM FASS AG zum besten Franchise-Geber des Jahres auf. Das System ist durchdacht und wird immer weiter optimiert. vomFASS bietet engagierten Machern seit über 20 Jahren die Chance, sich mit dem System in Deutschland, in Europa und sogar weltweit selbstständig zu machen. Geringe Gebühren, exzellente, hochwertige Produkte und ein kundenorientiertes, erfolgreiches Geschäftskonzept machen den Einstieg in das eigene Unternehmen für Gründer und für Manager einfach. Jetzt ist das Franchise-System der VOM FASS AG erneut zum Franchise-Geber des Jahres nominiert - als bestes System im Bereich Handel.Die härteste Prüfung der Welt: Drei vomFASS-Produkte gewinnen den Superior Taste AwardEs ist nicht nur die härteste Prüfung, sondern vermutlich auch die qualifizierteste Prüfung, die sich vomFASS Produkte stellen. Der Erfolg: Gewinn des Superior Taste Awards verliehen vom iTQi (Internationales Geschmacks- und Qualitätsinstitut). Das in Brüssel beheimatete Institut ist die führende unabhängige, aus Chefköchen und Sommeliers bestehende Organisation, die sich der Bewertung von Nahrungsmitteln und Getränken aus aller Welt mit hervorragendem Geschmack widmet. Die Jury besteht aus Mitgliedern der 16 renommiertesten Verbände von Köchen und Sommeliers, die als Meinungsführer und Geschmacksexperten anerkannt sind.Die VOM FASS AG ist ein Franchise-Unternehmen. Neben der exzellenten Qualität, der außergewöhnlichen Geschäftsidee und einem durchdachten Unternehmenskonzept basiert der Erfolg auf selbstständige, engagierte Franchise-Partner. Interessenten können sich über die Chancen und offenen Standorte bei der VOM FASS AG informieren. Eine E-Mail mit dem Stichwort "Franchise-Partner" an partner@vomfass.de genügt.



Bildinformation: Feinkost-System VOM FASS gehört jetzt Innovations-Elite. Vorstand Thomas Kiderlen mit TOP 100 Preis