Rund um die Uhr geöffnet: Der neue KTI-Onlineshop

KTI weist darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen eine Neuanmeldung für den neuen KTI-Onlineshop erforderlich ist, auch wenn man als KTI-Kunde bereits Zugangsdaten zum alten Shopsystem hatte. Für alle, die bis zum 30.09.2017 Ihre Erstbestellung im neuen KTI-Onlineshop tätigen, hält KTI eine kleine Überraschung bereit. KTI, führender Hersteller aktiver Netzwerkkomponenten, hat einen Relaunch seiner Webseite und seines Onlineshops durchgeführt. Kunden und Interessenten können sich jetzt rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche über das Portfolio und die Lieferfähigkeit der Produkte des Bielefelder Anbieters informieren und direkt bestellen. Anschauliche Produktbilder und viele 360°-Darstellungen vermitteln einen räumlichen 3D-Eindruck der Geräte.Eine Lieferzeit-Ampel gibt verlässlich Auskunft über die Produktverfügbarkeit, wobei die meisten Produkte sofort ab Lager lieferbar sind. Datenblätter zum Download runden die umfangreichen Informationen ab. Natürlich steht das KTI-Vertriebsteam von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr unter der Rufnummer 0521 / 96680-222 weiterhin für Fragen, Beratung und Bestellungen zur Verfügung.Darüber hinaus finden Kunden und Interessenten auf der neuen KTI-Webpräsenz weitere Informationen über die Green-IT-Philosophie und die umfangreichen Service- und Support-Leistungen des Unternehmens bis hin zur auftragsbezogenen, individuellen ODM- und OEM-Fertigung.KTI weist darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen eine Neuanmeldung für den neuen KTI-Onlineshop erforderlich ist, auch wenn man als KTI-Kunde bereits Zugangsdaten zum alten Shopsystem hatte. Für alle, die bis zum 30.09.2017 Ihre Erstbestellung im neuen KTI-Onlineshop tätigen, hält KTI eine kleine Überraschung bereit.

Bildinformation: KTI hat einen Relaunch seiner Webseite und seines Onlineshops durchgeführt.

Seit der Gründung 1983 hat sich KTI Networks mit innovativen Netzwerklösungen und hohen Service- und Qualitätsstandards zu einem der international führenden Hersteller von Ethernet Produkten entwickelt. Heute ist KTI einer der weltgrößten Produzenten von Medienkonvertern, Fiberswitches und Transceivern - mit eigener Hard- und Softwareentwicklung sowie leistungsfähigen und modernen Produktionsstätten im In- und Ausland. Als OEM- und ODM-Dienstleister fertigt KTI im Kundenauftrag auch maßgeschneiderte Individuallösungen.

Von ihrem Firmensitz in Bielefeld aus sorgt die KTI Distribution GmbH für die optimale Betreuung der KTI Fachhandelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

«Rund um die Uhr geöffnet: Der neue KTI-Onlineshop»

