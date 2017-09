Mehrweg Logistiker comepack mit neuem Service Center für Pharma und Kliniken

Um insbesondere auch den steigenden Anforderungen von Unternehmen aus dem Bereich Pharma und Kliniken der Kunden gerecht zu werden, hat der Mehrweglogistiker comepack in einen neuen Standort in Bernburg, in Sachsen-Anhalt investiert. Ausschlaggebend waren die die günstigen Verkehrsanbindung und die baulichen Gegebenheiten. Mit dem Standort Bernburg verdoppelt comepack die Produktions- und Lagerfläche. Im neuen Service Center werden ab sofort Mehrwegbehälter speziell für einen großen europäischen Pharmagroßhändler und Kliniken gereinigt. Über Bernburg gewährleistet comepack zudem die europaweite Versorgung der Kunden mit Leergut. Durch den Einsatz von zwei neuen Doppelspur-Reinigungsanlagen mit Beutel-Filter-System, räumlichen Abtrennungen sowie weiteren baulichen Veränderungen zur Gewährleistung von Rein- und Schmutzraum werden die hohen kundenseitigen Qualitätsansprüche erfüllt. Kundenspezifischen Bedingungen an das Qualitätsmanagementsystem werden durch regelmäßige Abklatschproben kontrolliert. So kann das hohe Niveau im Bereich der pharmazeutischen Industrie und der Lebensmittel produzierenden Industrie im Rahmen der Good Manufacturing Practice (GMP) sichergestellt werden. Ende September 2017 wird sich der comepack Standort Bernburg nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001:2015 und der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Noch für Ende dieses Jahres steht die Zulassung nach HACCP an."Mit dem neuen Standort in Bernburg ist die comepack GmbH optimal aufgestellt, um die Anforderungen der Kunden vollkommen zu erfüllen. Das schafft die die Grundlage für weiteres Wachstum", so Torsten Klein, Leiter Logistik bei der comepack GmbH.



Bildinformation: Torsten Klein, Leiter Logistik bei der comepack GmbH