CPM-Expertentreffen in Hamburg: Jedox lädt im sechsten Jahr zum Global Partner Summit ein

Die Jedox AG, führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Software zur Optimierung von unternehmensweiten Planungsprozessen, gab heute Details zum bevorstehenden sechsten Jedox Global Partner Summit bekannt. Die diesjährige Jedox-Partnerkonferenz findet vom 18. - 20. September 2017 in der Hansestadt Hamburg statt und wird mit Keynotes namhafter Kunden und Partner exklusive Einblicke in den rapide wachsenden CPM-Markt geben. Die Vorstellung neuester Jedox-Produktentwicklungen sowie Best Practice-Lösungen für Planung, Analyse und Reporting, welche die digitale Transformation im Unternehmen weiter unterstützen, sind ebenfalls Teil der Agenda.Unter dem Motto "Explore - Excite - Exchange" lädt der Jedox Global Partner Summit 2017 das internationale Jedox-Partnernetzwerk nach Hamburg ein. Teilnehmer haben dort die Gelegenheit, Ideen auszutauschen, ihr Netzwerk zu erweitern und mitzugestalten, wie Jedox die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen weltweit vorantreibt. Neben umfassenden Workshops und Trainings zu Vertriebs- und Marketingstrategien, Consulting und Technologieupdates, wird Dr. Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer des Analystenhauses BARC, als Gastredner über aktuelle CPM-Trends und entsprechende Handlungsempfehlungen für Kunden und Anbieter referieren. Ein weiteres Highlight der dreitägigen Veranstaltung wird die Verleihung der Jedox Partner Awards 2017 sein, bei der herausragende Partner für ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg geehrt werden.Bernd Eisenblätter, Vertriebsvorstand der Jedox AG, erklärt, warum die Partnerkonferenz eine Pflichtveranstaltung für CPM-Profis ist: "Wir freuen uns auf viele hochkarätige Kunden und Partner, darunter ABB und die Gruner Gruppe, die in spannenden Beiträgen über ihre Erfahrungen und Zukunft mit Jedox berichten werden. Das Konferenzprogramm ist so aufgebaut, dass Produktentwicklungen und -strategie im Kontext der im wachsenden CPM-Markt liegenden Geschäftspotenziale besprochen und Partner dabei unterstützt werden, den größtmöglichen Wert aus der Jedox-Software für ihre Kunden herausziehen zu können," so Eisenblätter weiter. "Der Jedox Global Partner Summit bietet einen einzigartigen Rahmen für Weiterbildung, Networking und wertschöpfenden Erfahrungsaustausch."Exklusive Vorschau auf Jedox 7.1Zusätzlich werden auf dem Jedox Global Partner Summit umfassende Produktupdates vorgestellt. Das im Herbst erscheinende Jedox 7.1 mit erweitertem Funktionsangebot für integrierte Planungslösungen wird präsentiert, ebenso wie der komplett neue Jedox Marketplace: Ein Online-Appstore mit vorgefertigten Planungs-, Reporting- und Analyse-Lösungen für Unternehmen sämtlicher Branchen und Geschäftsbereiche - entwickelt von Jedox-Partnern auf Basis der leistungsstarken Jedox In-Memory-Technologie. Der neue Marketplace ermöglicht es Geschäftspartnern, noch schneller intelligente CPM-Applikationen zu erstellen, zu vermarkten und an mehr als 2.000 Jedox-Kunden weltweit zu vertreiben.Zukunftsorientierte Technologien im historischen RahmenDer Jedox Global Partner Summit 2017 findet vom 18. - 20. September in Hamburgs historischer Speicherstadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe, statt. Unter www.jedox.com/de/partner/jedox-partner-summit-2017 finden Sie weitere Details zum Veranstaltungsprogramm, Sprechern sowie zur Anmeldung - oder folgen Sie Jedox auf Twitter (#JedoxPS17), um mehr zu erfahren.



Bildinformation: Jedox lädt vom 18. - 20. September zum Jedox Global Partner Summit 2017 nach Hamburg ein