Put your hands on VR: Das SAE Institute lädt zum VR-Hackathon nach Stuttgart ein

Stuttgart, 7. September 2017: „Hackers welcome“ heißt es vom 15. bis 17. September 2017 am SAE Institute Stuttgart. Bereits zum zweiten Mal lädt die Medienschule Experten, Hobby-Entwickler, VR-Begeisterte und Studierende dazu ein, gemeinsam Virtual Reality Anwendungen zu entwickeln. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in spannenden Vorträgen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Trendtechnologien Augmented Reality und Virtual Reality zu informieren. Das Event wird in Kooperation mit der Daimler AG veranstaltet. Eine kostenlose Anmeldung für den VR-Hackathon in Stuttgart ist ab sofort auf www.2017.vrhackathon-stuttgart.com möglich.Mit dem dreitägigen Hackathon gibt das SAE Institute den Anstoß für die Entwicklung einer innovativen Virtual Reality Branche in der Region. In kleinen Teams haben die Teilnehmer knapp 72 Stunden Zeit, ihre Kreativität zu entfalten und unter Einsatz neuester Technologien technische Prototypen zukünftiger VR- und AR-Anwendungen zu einem vorgegebenen Thema zu entwickeln. Die Ergebnisse werden am Ende des Hackathons getestet und von einer fachkundigen Jury bewertet.Ergänzt wird der Hackathon am Samstag, den 16. September, durch Vorträge von Vertretern aus unterschiedlichen Branchen. Einblicke in die Potenziale von Virtual und Augmented Reality und aktuelle VR-Entwicklungen geben Christian Arentz (Deutsches Institut für Virtual Reality n.e.V.), Andreas Hauber (SAE Institute Köln), Vladimir Ilic (VR-Nerds), Nicole Laux (Schenker Technologies), Patrick Mours (NVIDIA), Dr. Christoph Runde (Virtual Dimension Center Fellbach) und Simon Rühle (Microsoft Student Partners).Veranstaltet wird der VR-Hackathon zusammen mit der Daimler AG. Die Kooperation soll zusätzlich die Zukunftsfähigkeit des Technologie- und Medienstandortes Baden-Württembergs stärken.Die Teilnahme am VR-Hackathon ist kostenlos. Die Verpflegung sowie die Möglichkeit zur Teilnahme am Vortragsprogramm am Samstag, den 16. September, sind in der Teilnahme enthalten. Die Anmeldung erfolgt über www.2017.vrhackathon-stuttgart.com Das SAE Institute bildet seit über 40 Jahren praxisnah für den Einstieg in Medienberufe aus. Deutschlandweit ist das SAE Institute mit neun Niederlassungen vertreten. Weitere Informationen zum SAE Institute und zu den Studiengängen „Game Art & 3D Animation“ und „Games Programming“ sind auf www.sae.edu erhältlich.



Bildinformation: Put your hands on VR: Das SAE Institute lädt zum VR-Hackathon nach Stuttgart ein