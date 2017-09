Die Zukunft der digitalen Medien mitgestalten

Das Führen eines Verlags erfordert heute Fachkenntnis, BWL- und Führungs-Know-how, aber auch ein tiefes Verständnis für digitalisierte Märkte, innovative Technologien und das Kundenverhalten in digitalen Zeiten. Gerade in leitender Position kommt es zudem auf ein Verständnis für das Zusammenspiel aller Abteilungen an: vom Programm zum digitalen Marketing, vom Vertrieb zum Controlling. Aus diesem Anlass veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien das 10-tägige Management-Training „Führungsaufgaben in Verlagen und Medienunternehmen“, das in zwei Seminarblöcken vom 22. bis 26. Januar und vom 9. bis 13. Juli 2018 stattfindet.Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung aller Verlagsbereiche und Geschäftsprozesse befasst sich der Zertifikatskurs mit den wesentlichen Bereichen innovativer Medienhäuser: Betriebswirtschaft, Personalführung, v.a. aber Geschäftsmodellentwicklung, Digital Publishing und Online-Marketing.Profilierte Fachleute aus der Branche referieren zu zentralen Themen der Unternehmensführung und beantworten im Seminar u.a. folgende Fragen: Welche betriebswirtschaftlichen Grundlagen sind notwendig, um Verlagsunternehmen wirtschaftlich zu steuern? Wie sieht eine gelungene Programmplanung aus? Wie kann eine marktgerechte Verlagsorganisation entwickelt werden? Wie werden einzelne Verlagsressorts optimal vernetzt – von der digitalen Produkterstellung bis zur Vermarktung und Verwertung? Was sind neue Ansätze für die digitale Geschäftsmodellentwicklung? Und welche zentralen medienrechtlichen Fragestellungen gilt es im Verlag zu beachten?Die Akademie der Deutschen Medien bietet dieses Zertifikatsprogramm bereit seit über 20 Jahren an. Es hat sich als wichtiges Forum für den Führungsnachwuchs der Medienbranche etabliert. Viele Führungskräfte haben den Kurs in einer entscheidenden Phase ihrer Karriere besucht, sodass sich ein enges Netzwerk ehemaliger Teilnehmer etabliert hat.Das Intensivseminar richtet sich an Nachwuchsführungskräfte, Team- und Projektleiter, angehende Manager und Mitarbeiter aus Verlagen und Medienhäusern, die bereits in führender Position (Management, Lektorat/Produktmanagement, Marketing, Vertrieb, Herstellung, E-Business) tätig sind oder in Kürze eine Führungsaufgabe übernehmen sollen. Und alle Führungskräfte, die ihr Wissen im Bereich General Management sowie in den Bereichen Digitalisierung, Marketing und Leadership systematisieren wollen.Weitere Informationen und Anmeldung: