Heraeus implementiert eProcurement-Lösung von JAGGAER

Wien | Hanau - 07. September, 2017 - JAGGAER, der Anbieter der umfassendsten Spend-Management-Lösung für den direkten und indirekten Einkauf, freut sich über Neukunde Heraeus, den international führenden Technologiekonzern mit Sitz in Hanau, Deutschland. Mit der neuen Lösung wird Heraeus seine Beschaffungsprozesse ab sofort standardisieren und digitalisieren."Wir erzielen durch die Modernisierung unserer Einkaufsprozesse mit JAGGAER einen tollen Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Wir planen bereits weitere Digitalisierungsmaßnahmen, um über die intelligente Plattform die Kommunikation mit unseren Lieferanten zu verbessern", erklärt Dr. Jürgen Kreil, Head of Controlling, Processes and Project Management von Heraeus."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Heraeus und auf die Automatisierung und Digitalisierung ihrer Beschaffungsprozesse. Unsere Software wird dem führenden Technologiekonzern helfen, die Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten weiter zu optimieren und ihre Beschaffungsprozesse in Zukunft effizienter abzuwickeln", sagt Thomas Dieringer, Managing Director EMEA, JAGGAER.Über Heraeus: Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein 1851 gegründetes und heute weltweit führendes Familienunternehmen. Das Portfolio reicht von Komponenten bis zu abgestimmten Materialsystemen. Sie finden Verwendung in vielfältigen Industrien, darunter Stahl, Elektronik, Chemie, Automotive und Telekommunikation. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Heraeus einen Umsatz ohne Edelmetalle von 2,0 Mrd. EUR und einen Gesamtumsatz von 21,5 Mrd. EUR. Mit weltweit rund 12.400 Mitarbeitern in mehr als 100 Standorten in 40 Ländern hat das in den FORTUNE Global 500 gelistete Unternehmen eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. www.heraeus.com