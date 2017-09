Neues Team in Unternehmensführung der Mahrberg Gruppe berufen.

Zwei verdiente Persönlichkeiten in der Mahrberg Gruppe, Mag. Matias Lindemann und Vizepräsident Andreas M. Welter, werden in die Führung des europäischen Distributionsarmes der Mahrberg Unternehmensfamilie berufen. Der Kopf des Asset Management Teams, Dipl.Kfm. Jamie Noguchi und Achim Horeni, einer der wichtigsten Berater der Familie, werden den Wirtschaftswissenschaftler und Juristen, Herrn Mag. Christian Franz Della Volpe in der Geschäftsführung der Vermögensverwaltungsgesellschaft Mahrberg Wealth AG verstärken. Diese Berufungen sind sämtlich vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsgremien vom Präsidenten der Prinzipalfamilie Mag. Erwin-Maria Spari abgesegnet.



Die Eigentümerfamilie dankt insbesondere ihrem Neffen Johann Christian Koch, für seine Leistungen in den ihm anvertrauten Geschäftsbereichen, freut sich über die Übernahme von neuer Verantwortung im mittelbaren familiären Umfeld und wünscht ihm dabei eine weitere Periode des Lernens und Reifens sowie auch weiterhin viel Erfolg.



Das Private Family Office der Prinzipalfamilie unterstützt seit Generationen diverse soziale Projekte und fördert nunmehr unter der Marke „Mahrberg Library“ insbesondere Bildung in unterentwickelten Regionen. Erst in diesem Sommer entstand mit Unterstützung der ältesten Söhne der Eigentümerfamilie eine weitere Mahrberg Library in der Mongolei. Die Philosophie dieser Projekte lässt sich in den drei P’s: Partnership – Participation – Peace zusammenfassen. Partnerschaft mit anderen Foundations und NGOs. Partizipation durch das Einbeziehen von jungen Menschen und Freiwilligen aus verschiedenen Kontinenten und vor Ort. Frieden entsteht natürlicherweise, wenn durch Partnerschaft und Begegnung sowie gemeinsames Erleben, Völker, Religionen, Rassen, Regionen, Nationen und Kontinente einander näherkommen.