Grüner Herbst-Genuss für zuhause aus dem Tian München

München, September 2017: Die Tage werden kürzer und draußen wird es langsam wieder kälter. Cocooning ist längst ein Trend und Sinnbild für Geborgenheit, Genuss und Lebensart und auch das kulinarische cocooning gehört zum Herbst. Wer also einfach mal keine Lust hat, für gutes Essen ins vegetarische Gourmetrestaurant Tian am Viktualienmarkt in München zu gehen, sondern lieber in den eigenen vier Wänden brutzelt, für den hat der Küchenchef des Gourmet-Tempels Christoph Mezger das perfekte saisonale Herbst-Rezept.Für den Gemüseexperten sind gesunde und nachhaltige Biozutaten, kreative Ideen und Leidenschaft am Kochen die Motivation für emotionale Gerichte. „Ich möchte zeigen, dass Gemüse mehr ist als nur eine Beilage“, betont er. Durch sogfältige Auswahl der Produkte und mit viel Sorgfalt bei der Zubereitung der Gerichte, werden wahre Geschmacksexplosionen kreiert – in diese Sinne: Happy culinary cocooning!Sellerie/ Pfifferlinge/ Ei/ RöstzwiebelPfifferlinge sind das Aushängeschild für den Herbst. Die Vitaminlieferanten in Rahmsoße zu ertränken, dürfte für niemanden eine große Herausforderung sein. Christoph Mezger dagegen kreiert eine leichte und aromatische Kombination aus Sellerie, Ei und Zwiebel, die die Geschmacksknospen auf eine neue Ebene befördert und kein Fleisch vermissen lässt.Rezept zum NachkochenSellerie:2 Stück große KnollenselleriesSalzZuckerOlivenöl100g Braune Butter50ml SahneDie Wurzel vom Sellerie abschneiden, dann mit Salz und Zucker würzen und Olivenöl dazugeben. Nun alles in Alufolie einschlagen und bei 180°C im Ofen weichschmoren. Den Sellerie schälen und in Stücke brechen. Aus dem restlichen Sellerie, der Braunen Butter und der Sahne ein Püree herstellen.Pfifferlinge:400g gewaschene Pfifferlinge50g Schalottenwürfel30g Schnittlauch geschnittenetwas Knoblauch20g ButterSalz &PfefferDie Pfifferlinge in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, dann die Schalotten und die restlichen Aromaten dazugeben.Ei:4 Bio Eier (Größe M)2 Scheiben ZitroneSpeiseölDie Eier anstechen, in kochendes Zitronenwasser geben und 4 Minuten weichkochen. Nun die Eier kurz abschrecken und schälen, dann panieren und im tiefen Öl ausbacken.Röstzwiebel:4 Zwiebeln50ml SahneZucker, Salz & PfefferDie Zwiebeln kleinschneiden, mit Salz und Zucker würzen und eine Stunde ziehen lassen, dann die Zwiebeln in einen Topf geben und langsam bräunen, zum Schluss die Sahne zugeben und eine Püree herstellen.



Bildinformation: Grüner Herbst-Genuss für zuhause aus dem Tian München