20. Karrieretage im Flughafen HH / Terminal Tango

Unter dem Motto „Fit für den Beruf!“ findet am Donnerstag, den 12. Oktober 2017 in der Zeit von 8.30-15.00 Uhr die große Ausbildungs- und Studienmesse „TALENTE kompakt“ statt.Die Veranstaltung richtet sich an alle Schüler der Abgangsklassen 2017/2018/2019. Auf der Messe präsentieren sich über 80 namhafte Unternehmen und Hochschulen wie Accor Hotels, Aldi, Aurubis, Bauer Media Group, BG Klinikum, BMTI Baumaschinentechnik, DESY, Deutsche Post, Deutsche Telekom, DPD, Flughafen Hamburg, FOM, Hamburger Feuerkasse, Hauptzollamt Hamburg, HKL Baumaschinen, IUBH, Johnson & Johnson Medical, Jungheinrich Profi Shop, Leuphana Universität Lüneburg, Lidl, Nestlé, Peek & Cloppenburg, Holiday Inn, Spielbank Hamburg, TUI Deutschland und viele andere mit ihren Ausbildungs- und/oder Studienangeboten.Tipp 1 - Bewerbungsmappen-Check: Ein kostenloser Bewerbungs-mappen-Check sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Firmenpräsentationen runden das Angebot ab.Tipp 2 - Bewerbungsfotos: Als besonderen Service bieten professionelle Business-Fotografen für einen Deckungsbeitrag von 2,50 Euro die Erstellung überzeugender Bewerbungsfotos an.Tipp 3 - Das perfekte Outfit für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch: Die Schüler können sich bei unserem Aussteller Peek & Cloppenburg zum Thema „Wie kleide ich mich am besten für mein Vorstellungsgespräch“ inspirieren lassen. Peek & Cloppenburg präsentiert an ihrem Stand die perfekten Outfits für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch.Wo: Flughafen Hamburg / Terminal TangoWann: Donnerstag, den 12. Oktober 2017Zeit: 8.30 - 15.00 UhrWeb: www.Talente-Kompakt.de HINWEIS: Der Besuch der Messe ist kostenlos. Es wird aber eine Eintrittskarte benötigt: www.Bewerbertag.de