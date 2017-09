Neuer Director Business Development für ReachAd

München, 07. September 2017_ Neuzugang bei ReachAd: Als Director Business Development ist Fabian Bartosch neues Mitglied des exklusiven Online-Vermarkters und Full-Service-Agentur für Digitalmarketing. Der erfahrene Digitalstratege wird die Geschäfte des Vertriebsteams zunächst neu strukturieren, weiter ausbauen und für positives Wachstum der Digitalagentur sorgen.



Mit dem 52-Jährigen holt sich ReachAd einen Experten im Bereich digitale Markenführung mit 20 Jahren Berufserfahrung an Bord. Bartosch war zunächst als Senior Financial Consultant bei Hornblower & Fischer tätig. Danach hat er in leitender Position die Münchener Niederlassung der Creos Vermögensverwaltung AG geführt. Zuletzt verantwortete er als Head of Sales bei Con4 Media, einer Full-Service-Online-Marketing-Agentur und Vorreiter in Sachen Performance Marketing, die stetige Weiterentwicklung und kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensstrategie sowie der Erschließung neuer Kundensegmente.



"Mit Fabian gewinnen wir einen versierten Partner, der nicht nur bestens in der Branche vernetzt ist, sondern dank seiner umfassenden Erfahrung im Bereich des Auf- und Ausbaus von Vertriebsteams auch perfekt zu uns und der Strategie von ReachAd passt", erklärt Karl Ott, CEO von ReachAd. "Wir freuen uns, mit ihm und seinem Digital- und Vertriebs-Know-how den konsequenten Ausbau von ReachAd weiter zu forcieren."



Wer sich ebenfalls für eine Karriere im Display-, Performance- oder E-Mail-Marketing interessiert, findet hier weitere Stellenangebote: reachad.de/unternehmen/karriere.