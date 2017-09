Zum Anbeißen: Schokolade mit Ihrem Foto!

Frankfurt am Main, 07.09.2017 – CHOCOLISSIMO, der Experte für hochwertige Pralinen- und Schokoladenprodukte, hat den nächsten Schritt in der Produkt-Individualisierung unternommen. Seit Kurzem ist es möglich, im Online-Shop von CHOCOLISSIMO eine Tafel Schokolade mit einem eigenen Bild bedrucken zu lassen.Die ‚Schokolade mit Foto‘ ist der nächste Schritt zur kompletten Produktindividualisierung. Die handgefertigte Schokoladentafel selbst besteht aus weißer Schokolade in der bekannt hochwertigen CHOCOLISSIMO-Qualität und hat ein Gewicht von 120g. Das Foto wird mit einem speziellen Drucker mit Lebensmittelfarbe auf die Tafel gedruckt. Das Bild auf der Tafel misst 8,4x13,3 cm.„Die Individualisierung von Produkten, die für Firmenkunden seit langer Zeit das A und O ist, wird auch immer wichtiger für Privatkunden,“ so Steffen Fölsch, PR- und Marketing-Manager bei CHOCOLISSIMO. „Während wir mit der ChocoPostcard, Choc&Play und dem ChocoTelegram unseren Kunden bereits eine beinahe unendliche Breite an Produkt-Individualisierungen bieten, war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu vollführen. Diesen haben wir mit der ‚Schokolade mit Foto‘ getan. Nun können unsere Kunden zeigen, dass sie einfach zum Anbeißen sind.“Der Bestellprozess ist gewohnt einfach gehalten. Auf der Produktseite lädt man über einen Button sein eigenes Bild hoch oder wählt eines aus der Galerie von CHOCOLISSIMO. Anschließend wird das Bild auf eine Tafel Schokolade gedruckt. Die Lieferzeit ist dabei nur unerheblich länger als bei den Standardprodukten von CHOCOLISSIMO. So ist die ‚Schokolade mit Foto‘ innerhalb von 2-3 Werktagen bei dem Empfänger.###Bildmaterial kann beim Pressekontakt angefragt oder unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: http://gfx.chocolissimo.de/PM/2017/Bilder/Schokolade-mit-Foto.zip . Sollte es zu einer Veröffentlichung kommen, bittet CHOCOLISSIMO um einen Beleglink oder ein Belegexemplar.



Bildinformation: Schokolade mit Foto