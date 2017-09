Weihnachten inspired by Fernost im SEETELHOTEL Ahlbecker Hof – luxuriöses Usedomer Traditionshotel trifft auf thailändischen Lifestyle in Perfektion

Seebad Ahlbeck, September 2017Hier haben schon die Kaiser übernachtet: Das geschichtsreiche 5-Sterne Hotel SEETELHOTEL Ahlbecker Hof bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Ostsee und die berühmte Ahlbecker Seebrücke. Mit seinen fernöstlich inspirierten Angeboten ist das traditionsreiche Hotel ein unvergleichliches und das exklusivste Haus auf der Sonneninsel. Auch über die Weihnachtstage bietet das hoteleigene Thairestaurant Suan Thai authentische, kulinarische Köstlichkeiten aus Fernost. Die offene Wok-Küche und die liebevolle Herzlichkeit befördern Gäste in einen paradiesischen Traum. Das luxuriöse Traditionshotel SEETELHOTEL Ahlbecker Hof lädt seine Gäste zur besinnlichen Weihnachtszeit in einen idyllischen Zufluchtsort abseits jeglicher Weihnachtshektik ein.Es muss nicht immer Schmorbraten sein! Edle Kreationen und authentische Kompositionen, wie ausgefallene Curries mit Huhn, Rind oder Meeresfrüchten, eine herrliche Gemüsevielfalt und frischer Fisch harmonieren mit den feinsten asiatischen Gewürzen. Authentisch sind nicht nur die exklusiven Köstlichkeiten im Suan Thai, sondern auch das traditionelle fernöstliche Mobiliar des Restaurants, das in Handarbeit angefertigt und extra aus Thailand eingeflogen wurde – Hingabe zu Authentizität wird hier zelebriert.Thailand wird nicht umsonst „das Land des Lächelns“ genannt! Das SEETELHOTEL Ahlbecker Hof schenkt seinen Gästen während der Wintersaison eine luxuriöse Zeit abseits vom Weihnachtstrubel! Neben den kulinarischen Erlebnissen im Suan Thai, entführt das Kinnaree Spa & Beauty seine Besucher in die traumhafte Wellnes-Welt Asiens. Im Refugium der Ruhe und Regeneration finden Gäste zurück zu ihrem inneren Gleichgewicht und lassen sich vom geschulten Luxus-Spa & Beauty Team verwöhnen. Herrliche Düfte, ätherische Öle und entspannende Spa-Anwendungen befreien Gäste von allen Anstrengungen des Jahres und sind die perfekte Grundlage für einen positiven Start ins neue Jahr vor.Wer dem Alltag entfliehen aber trotzdem nicht auf traditionelle Weihnachtsgerichte verzichten möchte, wird vom Weihnachtsarrangement im SEETELHOTEL Ahlbecker Hof begeistert sein. Bei Märchenstunden am knisternden Kaminfeuer mit Stollen und heißen Getränken können sich Gäste entspannen und sich auf weihnachtliche Highlights freuen. Vom gemeinsamen Weihnachtsbaumschmücken mit Eierpunsch am heiligen Abend über die traditionelle Kremserfahrt durch die zauberhafte Winterlandschaft der Sonneninsel Usedom bis zum 5-Gang-Weihnachts-Menü werden den Gästen sämtliche Highlights geboten. Das Weihnachtsarrangement im SEETELHOTEL Ahlbecker Hof ist ab 799 € pro Person buchbar.Ob duftendes Tannengrün, verströmender Geruch von frisch gebackenem Lebkuchen, herrlicher Punsch vor dem Feuer im geschmückten Kaminzimmer oder einen abwechslungsreichen Ausflug ins exotische Paradies mit kulinarischen Highlights im Suan Thai – das traditionsreiche SEETELHOTEL Ahlbecker Hof bietet seinen Gästen vielseitige Möglichkeiten, die besinnlichen Weihnachtstage in Ruhe, Entspannung und Luxus zu genießen.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de



Bildinformation: rausch communications&pr