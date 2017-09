Smarter kooperiert mit dem deutschen Hersteller Liebherr Haushaltsgeräte

London, im September 2017 – Smarter, das Start-up für Connected Homes, wird künftig Kühlschränke des Geräteherstellers Liebherr mit der wireless FridgeCam™ ausstatten. Die clevere Kamera macht jeden Kühlschrank smarter, indem sie Bilder des Inhalts an Smartphone oder Tablet schickt.Dieses patentierte neue Produkt von Smarter ist jetzt mit jedem Liebherr SmartDevice-fähigen Kühlschrank weltweit erhältlich. Mit dem modularen System verfolgen die Partner das gemeinsame Ziel, möglichst viele Wohnungen und Häuser zu Connected Homes zu machen. Zudem vergrößern sie so auch ihren Marktanteil in diesem Sektor, indem sie ihre Technologien ihrem bereits bestehenden Kundenstamm zugänglich machen.Die Partnerschaft wurde in dieser Woche auf der IFA Berlin 2017 angekündigt, wo beide Unternehmen ihre Innovationen präsentieren.Liebherr ist seit langem innovativ in der Connected-Home-Entwicklung tätig. Der Liebherr MIA-Lautsprecher ermöglicht es Nutzern, per Spracherkennung Einkaufslisten zu erstellen. Die Smarter FridgeCam™ vervollständigt das Paket, um Kunden ein vollautomatisiertes Shopping-Erlebnis zu bieten. Die angeschlossenen Zubehörteile sind alle mit der Liebherr SmartDeviceBox verbunden, die einen individuellen Kundenservice möglich macht und mit relevanten Informationen aus dem Kühlschrank bündelt.Diese Partnerschaft bietet so die perfekte Ergänzung von Technologie und Qualität, um eine „smarter“re Zukunft für eine traditionelle Industrie zu bieten.Steffen Nagel, Geschäftsführer bei Liebherr-Hausgeräte:"In dieser Partnerschaft mit Smarter kombinieren wir die Langlebigkeit und Effizienz unserer Geräte mit der patentierten Technologie von Smarter, um unsere Position im Connected Home-Sektor zu stärken. Das Modulsystem der FridgeCam™ ermöglicht es Liebherr nicht nur, ein völlig neues Kundenerlebnis, sondern auch zusätzlichen Nutzen zu bieten, da die Intelligenz der Geräte im Laufe der Zeit wächst. Wir freuen uns sehr, mit Smarter als führendem Start-up im Connected Kitchen Bereich zusammenarbeiten zu können und sind gespannt auf die Zukunft. "Isabella Lane, Geschäftsführerin von Smarter:"Wir freuen uns, Liebherr als unseren ersten Partner für die Smarter FridgeCam™ bekannt zu geben. Durch die Kombination unserer Technologie mit einem der führenden Haushaltsgerätehersteller, können wir das Einkaufsverhalten von Millionen von Kunden nachhaltig verbessern. Liebherr ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das unsere Vision einer smarten Zukunft teilt. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position beider Unternehmen im Connected Home Bereich und macht eine etablierte Industrie fit für die Zukunft."Die FridgeCam™• Wireless Kamera, die an der Innenseite des Kühlschranks befestigt ist• Verbindet den Kühlschrank mit einem Smartphone über eine App• Sorgt für jederzeit verfügbare Übersicht, sodass man niemals wieder etwas doppelt kaufen oder Nahrung wegwerfen mussDie Technologie ermöglicht:• Verfallsdatum-Benachrichtigungen für Kühlschrankinhalte• Nachschub-Benachrichtigungen, um Fehlendes zu ergänzen• Rezeptvorschläge, um den Inhalt des Kühlschranks effektiv zu nutzen• kompatibel mit Geräten von DrittanbieternWie?Die Smarter FridgeCam™ macht einen Schnappschuss des Kühlschrank-Inhaltes jedes Mal, wenn die Kühltür geschlossen wird. Die Informationen werden in der Cloud gespeichert und in der App angezeigt. Mit der App lässt sich der Inhalt des Kühlschranks überprüfen, wo immer man ist.



Bildinformation: FridgeCam - Smarter