Somfy Smart Home noch offener

Somfy, Spezialist für vernetztes Wohnen, öffnet seine Smart Home Plattform TaHoma® Premium für den Sprachassistenten Amazon Alexa sowie den kostenlosen Webservice IFTTT. Im Handumdrehen lassen sich unterschiedliche Wohnszenarien definieren und per Sprachbefehl an den persönlichen Lebensgewohnheiten ausrichten. Dabei erweitert die IFTTT-Integration die intelligenten Verknüpfungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und macht das Somfy Smart Home zu einem echten Alleskönner in Sachen Wohnkomfort und Sicherheit.Berlin / Rottenburg a. N. – Mit einer Anwendung die komplette Haustechnik im Blick behalten, steuern und individuell anpassen: Das macht modernen Wohnkomfort mit individuellem Wohlfühlfaktor aus. Das internetbasierte Smart Home-System Somfy TaHoma® Premium überzeugt mit einer klar strukturierten, nutzerfreundlichen Bedienoberfläche und bietet dem Anwender einen schnellen Überblick über sämtliche mit der TaHoma®-Box verknüpfte Produkte. Intuitiv per Smartphone, Tablet oder Laptop bedienbar, konnten bislang bis zu 200 Komponenten – Rollläden, Innen- und Außenjalousien, Dachfenster, Beleuchtungen oder Sicherheitssensoren – eingebunden und angesteuert werden. Über die kompatiblen Funkprotokolle io-homecontrol, RTS, EnOcean und Z-Wave hinaus treibt Somfy die Öffnung seines Smart Home-Systems mit Alexa und IFTTT nun weiter voran. Die Anwender dürfen sich freuen: Nach erfolgter Erstellung der Wohnszenarien mit TaHoma® Premium können sie beispielsweise beim Verlassen des Hauses die Rollläden und Dachfenster per Sprachbefehl schließen und die Beleuchtung ausschalten.Flexibel und zukunftssicherIFTTT („If-This-Then-That“) ist ein kostenloser cloudbasierter Webservice mit aktuell über 360 angeschlossenen Unternehmen. Er ermöglicht es, individuelle Applets – smarte Automatismen zwischen zwei unabhängigen Services oder entsprechend vernetzten Geräten – nach dem Wenn-Dann-Prinzip zu erstellen. Wird zum Beispiel dank BMW ConnectedDrive registriert, dass der Anwender nach Hause kommt, kann durch ein persönliches „Willkommens-Szenario“ das Garagentor automatisch geöffnet, die Außenbeleuchtung eingeschaltet und die All-in-One-Sicherheitslösung Somfy One deaktiviert werden. Ob der Smartphone-Wecker ein „Guten Morgen“-Szenario auslöst, bei dem die Rollläden hochfahren und die Kaffeemaschine sich einschaltet, oder ob eine aktuelle Wettermeldung im Falle eines drohenden Wolkenbruchs dafür sorgt, dass die Markise einfährt und die Dachfenster sich schließen: Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Die jeweiligen Aktionen lassen sich ganz einfach über die IFTTT-App oder das Webinterface sowie die Service-Seite von TaHoma® Premium konfigurieren. Damit setzt Somfy neue Standards in Sachen Smart Home, die das Leben noch angenehmer und einfacher machen – aus einer Hand, intuitiv und bequem. Und die Entwicklung geht weiter: So wird auch das führende Home Sound-System Sonos in Kürze TaHoma®-kompatibel sein.



Bildinformation: Somfy - Smart Home - Icon