Beim Wiedereinstieg in den Beruf stehen Mütter vor großen Herausforderungen

Der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Elternzeit ist für viele Mamas nicht einfach.Der Alltag mit kleinen Kindern ist anstrengend. Man ist unentwegt beschäftigt mit Windeln wechseln, Kochen, Aufräumen, Spielen mit den Kindern, Streit schlichten und vielem mehr. Viele Mamas fühlen sich weit entfernt von ihrem Leben vor den Kindern, in dem der Beruf oder die eigene Karriere im Mittelpunkt stand. Wie also lassen sich Beruf und Familie vereinen? Frauen stehen vor großen organisatorischen Aufgaben. Kinder und Karriere schließen sich heutzutage immer noch oft aus. Frauen brauchen Unterstützung von ihrem Arbeitgeber und ihrem Partner sowie eine verlässliche Kinderbetreuung. Selten sind alle Voraussetzungen gegeben.Wann der Zeitpunkt für den beruflichen Wiedereinstieg gekommen ist, ist ganz unterschiedlich. Die einen Mütter steigen nach einem Jahr Elternzeit wieder ein, die anderen warten bis das kleinste Kind im Kindergarten oder in der Schule ist. Insgesamt kann man sagen, je länger die Auszeit von Müttern aus dem Beruf andauert, desto holpriger gestaltet sich der Wiedereinstieg.DARÜBER HINAUS KOMMT ERSCHWEREND HINZU, dass viele Mütter nach der Elternzeit nicht mehr zurück in den alten Beruf wollen bzw. können: „Über 7 von 10 Frauen kehren nach der Elternzeit nicht in die alte Firma zurück.“ (Hofert, Nommensen, 2010). Die Motive für einen Neuanfang sind sehr verschieden. Sie können bei der Mutter liegen, beispielsweise dadurch, dass sich bei der Geburt eines Kindes im Leben einer Mutter sehr viel ändert. Interessen, Tagesabläufe, persönliche Ziele und Bedürfnisse haben sich geändert oder verschoben. Sie können aber auch beim Arbeitgeber liegen, wenn beispielsweise keine passende Stelle bzw. Teilzeitstelle vorhanden ist.Wenn Mütter nicht den Weg in die Selbständigkeit wagen, sehen sie sich mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Bewerberinnen ohne Kinder oft benachteiligt. Wie die Praxis zeigt, hat eine Frau mit Kind in der Tat bei vielen Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil. Aus diesem Grund treten viele Mütter im Bewerbungsprozess in der Rolle einer Bittstellerin auf, die ihre Familienpause begründet und rechtfertigt. Zudem haben Mütter oft ein geringeres Selbstbewusstsein, was ihre beruflichen Qualifikationen angeht, da sie eine Auszeit von ihrem Beruf hinter sich haben.Sowohl der Weg in die Selbständigkeit, als auch der Schritt in ein neues Angestelltendasein kann schwierig sein. Genau hier setzt die Beratungsleistung von Susanne Beyer an. Selbst Mutter von zwei Kindern betreibt sie den Blog www.berufung-und-familie.de und unterstützt Mütter beim beruflichen Wiedereinstieg - sowohl in den Beruf als auch mit ihrer Marketing Expertise - auf dem Weg in die Selbständigkeit. Als Freelancerin hat Susanne zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt, bei denen sie stets die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unter Beweis stelle musste. So war ihre Idee geboren, ein online Bewerbungstraining speziell für Mütter zu entwickeln: www.bewerbung-nach-elternzeit.de . Ihre Vision lautet: „Jede Mutter, die wieder in den Beruf einsteigt, soll selbstbewusst und stolz auf sich, ihre Familie und ihre Familienpause sein. In keiner anderen Lebensphase können sich Frauen so viele soziale Kompetenzen aneignen, wie bei der Kindererziehung.“Der Vorteil des Online-Trainings ist, dass Mütter, deren Zeit sowieso sehr knapp bemessen ist, zu jeder Zeit, wann es der Familienalltag erlaubt, das Trainingsprogramm absolvieren können. Es besteht aus zahlreichen Videoanleitungen, Checklisten und Fragebögen, welche Müttern eine völlig eigenständige Vorbereitung auf den kompletten Bewerbungsprozess erlauben.Zuerst müssen sich die Teilnehmer mit ihrer aktuellen Situation auseinander und definieren ihre beruflichen und privaten Ziele. Eine Bestandsanalyse der eigenen beruflichen Kompetenzen steht auf dem Programm. Dann geht es darum, passende Stellenanzeigen für das eigene Anforderungsprofil zu finden und den eigenen USP (Unique Selling Proposition) herauszuarbeiten. Die eigenen Stärken und Kompetenzen werden im Lebenslauf und in einem attraktiven Anschreiben verpackt. Eine ausgiebige Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch, bei dem u.a. Antworten auf mögliche knifflige Fragen zur Familienzeit gegeben werden, steht ebenso auf dem Programm. Das Training gibt Müttern umfassende Auskunft, wie die Elternzeit im Lebenslauf, im Anschreiben und im Vorstellungsgespräch professionell dargestellt und verkauft werden soll.