Berliner-Theater als Sand Malerei Show in Werl, Ratingen und Jena

Susanne Sand präsentiert ihre Sand-Show „Alice im Wunderland“, bekannt geworden durch die RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“. Die Künstlerin erzählt die Geschichte von Alice mit Sand auf einem leuchtenden Glastisch: Verschiedene animierte Szenenbilder werden mit Musik und einer Erzähl-Stimme untermalt und interaktiv auf einer projizierten Leinwand dargestellt. Die Musik ist eigens für das Stück von Gary Sand komponiert worden. Wir laden Sie herzlich ein in Werl, Ratingen, Jena dabei zu sein, um mit uns in die Wunderwelt von Alice einzutauchen und sich verzaubern zu lassen.Zuschauer erleben die Entstehung der Bildkunst in Echtzeit und erfahren gleichzeitig die Vergänglichkeit der Kunst. Die Sand-Show zeigt, dass es immer neue magische Perspektiven gibt, die entdeckt werden können. Die Musik verstärkt die Bildsprache und verbindet die Bilder. Denn die Geschichten „zerrinnen, wie der Sand, unter den Fingern“ – und nur ein Handgriff führt zu neuen Perspektiven.Vorgeschichte: Im Wunderland braucht Alice dringend Hilfe. Die böse Hexe hat der Königin einen Apfel gereicht, der jedoch mit einem Zaubermittel getränkt ist. Derjenige, der den Apfel isst, schrumpft. Die Hexe steckt die geschrumpfte Königin in einen Vogelkäfig und bemächtigte sich der Herrschaft über das Wunderland. Es herrscht nun Chaos und Angst. Um an der Macht zu bleiben, hat die Hexe jeden Kaninchenbau vernichtet und Spione losgeschickt. Das Kaninchen beschließt, den Sandmann um Hilfe zu bitten, der jetzt in Ratingen wohnt. Wird es Alice gelingen, das Wunderland zu erreichen und die Königin zu retten?Ohne Altersbegrenzung.Dauer: 90 Minuten mit PauseSa., 09.09.2017 um 16:00 in der Stadthalle WerlSa., 16.09.2017 um 16.00 und 19:00 im Stadttheater RatingenFr., 06.10.2017 um 19:00 im Volksbad JenaErmäßigungen für Kinder bis 11 Jahren; Studierende und Azubis; Senioren und Behinderte. Kinder bis 2 Jahren erhalten freien Eintritt.Tickets an allen bekannten VVS und Eventim: http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1936001&includeOnlybookable=true&x10=1&x11=Alice%20im%20wunderland Websites: www.facebook.com/vivakonzertagentur



Bildinformation: Familienabend für Kinder und Erwachsene