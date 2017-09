Niko Paech im CSR-Talk über Kleinstunternehmen am 18.10.2017 in Berliner Handwerkskammer

Niko Paech, bekannter Postwachstumsökonom, eröffnet das Diskussions- und Weiterbildungstreffen zu Nachhaltigkeit in Kleinstunternehmen. Gefolgt von Schritt-für-Schritt-Impulsen durch CSR-Expert/innen, wie sich auch Kleinstunternehmen mehr an Nachhaltigkeit (CSR) ausrichten können. Anschließender Austausch in Kleingruppen und geplante Weiterführung einer Arbeitsgemeinschaft zu "CSR und Kleinstunternehmen".Teilnahme ist kostenfrei!Wann? 18. Oktober 2017 von 14 bis 17 UhrWo? Handwerkskammer Berlin, Mehringdamm 14, KreuzbergWie? Bitte anmelden bei Gudrun Laufer: laufer@hwk-berlin.deDankeschön, auf bald!



Bildinformation: CSR und Kleinstunternehmen. Die Basis bewegt sich! (erschienen 2017 bei Springer Gabler)