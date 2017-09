Viva Gewara Libre! Gewara Cola macht den beliebten Cuba Libre zum Superfood-Cocktail – der etwas andere Silvesterdrink made by Gewara!

Hamburg, September 2017Gewara macht den beliebten Cuba Libre zum Superfood-Cocktail! Der populäre Cuba Libre ist der Kult-Cocktail schlecht hin – jetzt wird er durch Gewara Cola revolutioniert. Gewara Cola weckt Schluck für Schluck pure Lebensfreude und profitiert von der kubanischen Pflanzenkunde, die das Gewara Team bei Reisen in das Karibik-Paradies kennen- und lieben lernte. Ein echtes Trendgetränk, das mit seiner puren Natürlichkeit besticht und zudem einmalig im Geschmack ist – die Superfood Cocktail-Kreation aus der Gewara Welt!Mit Gewara Cola erlebt man ein Stück Paradies und kubanische Lebensfreude im Glas! Die kubanische Inspiration für Gewara Cola sieht spezielle naturbelassene Pflanzenextrakte vor und hat es geschmacklich richtig in sich! Das Gewara Team hat – gemäß seiner Philosophie – ein traditionelles kubanisches Rezept in eine innovative Cola-Mixtur verwandelt, die es in sich hat. Mit einzigartigen Superfood-Bestandteilen und einem Maximum an Koffein weckt Gewara Cola die Lebensgeister. Sie ist stark, aromatisch, herrlich süß, voller Energie und ist mit ihrem berauschenden karibischen Flair die perfekte Zutat für den einzig wahren Gewara Libre!Die erste Superfood Cola ist ausschließlich gesüßt mit Rohrzucker aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Die positiven Eigenschaften von Moringa, Maca, Kola Nuss und der Yamswurzel machen die Gewara Cola zu einem richtigen Power-Getränk. Gewara Cola wirkt durch all seine besonderen und einzigartigen Inhaltsstoffe vitalisierend und ist mit dem natürlichen Pflanzenextrakt ein unbeschreiblicher Genuss. Der kräftige Geschmack trifft Karibik-Fans mitten ins Herz und nimmt sie mit auf eine geschmackliche Reise auf die farbenfrohe Zuckerinsel.Die Gewara Cola ist als Getränkekiste à 24 Flaschen 0,33l für 37,68 € (0,2l für 35,28 €) und im Karton à 6 Flaschen 0,33l für 9,42 € (0,2l für 8,82 €) zzgl. Pfand und Versandkosten im Online-Shop unter www.gewara.de/shop und im gut sortierten Getränkefachhandel erhältlich.



Bildinformation: rausch communications&pr