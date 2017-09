Coole Vereinsschals als Weihnachtspräsent - einfach und schnell designt mit Fanschal-Shop.de

Fußballschals besitzen Kult-Status und sind Zeichen des Zusammenhalts zwischen Verein, Mannschaft und Fans. Bei Fanschal-Shop.de können diese im Wunschdesign inklusive Slogan und Emblem online selbst erstellt werden - über den Konfigurator ist der Supporter-Schal mit wenigen Klicks fertig. Neben Fan-Gruppen finden Vorstände und Organisatoren kleiner, mittlerer bis großer Fußball- und Sportvereine in Fanschal-Shop.de damit den perfekten Partner auch für das offizielle Club-Geschenk zu Weihnachten.Die Fans und Vereinsmitglieder sind bekanntlich der 12. Mann auf dem Platz und sorgen oft für den entscheidenden Motivationsschub. Absolutes Must-have dabei sind Fußballschals, die als Erkennungszeichen bei Heim- und Auswärtsspielen getragen und in der Luft geschwenkt werden. Kleinere und mittlere Vereine bis Fan-Clubs stehen dabei oft vor der Realität begrenzter Budgets. Passend preiswert ist es deshalb, wenn sich Design und Produktion via Online-Konfiguration ausführen lassen.Mit dem Online-Konfigurator von Fanschal-Shop.de ist das Designen individueller Fan- und Clubschals kinderleicht. Dazu werden einfach die Vereinsfarben ausgewählt, dann Vereinsname, Slogan oder ein Statement in gewünschter Größe und Schriftart eingefügt und abschließend das Vereinsemblem, Wappen oder ein passendes Standardmotiv am Schalende positioniert. Vorder- und Rückseite können dabei auch in unterschiedlicher Optik kreiert werden. Damit ist ebenso die Gestaltung eines gemeinsamen Fanschals befreundeter Fußballvereine möglich. Ausführbar sind die ca. 145 x 18 cm großen und beidseitig gestrickten Schals in bis zu sechs Farben. Weitere Akzente setzen die ein- oder zweifarbig wählbaren Fransen an den Schalenden.Die Preise sind bei www.Fanschal-Shop.de nach Mengen gestaffelt, z.B. 12,80 EUR/Schal bei der Mindestbestellung von 10 Stück. Größere Mengen enthalten dann entsprechende Rabatte. Hinzu kommen einmalige Strickprogrammkosten von 25 EUR und die Versandkosten. Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. vier Wochen. Bei Beauftragung für Weihnachten ist etwas mehr Zeit einzuplanen. Hilfestellung und Beratung erfolgen über die Service-Hotline 09833-989940 oder via E-Mail an verkauf@fanschal-shop.de.Zur Fanschal-Konfiguration unter www.fanschal-shop.de/konfigurator



Bildinformation: Fanschal-Shop: einfache Fanschal-Konfiguration im Wunschdesign