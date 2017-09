Pressure Equipement Forum, 19.September, Köln,

Lloyd's Register freut sich Sie zum Druckgeräte Forum (PEF) einzuladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können sich hier registrieren:19. September 2017Eden Hotel Früh am Dom, Sporergasse 1, 50667 KölnWas ist das PEF?Das PEF Forum bietet Ihnen dieses Jahr zum zweiten Mal die Gelegenheit die Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Druckgeräte- und Werkstoffherstellung, im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Normen und Gesetzen mit anderen Teilnehmern zu teilen.Das PEF fördert die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern, um aus dem Wissen und der Erfahrung der anderen profitieren zu können.Was sind unsere Ziele?Das Ziel ist es, Druckgeräte- und Anlagenherstellern sowie Betreibern aus D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) eine Plattform zum Austausch zu bieten. Wir möchten:-anerkannt werden als ein Forum, welches qualitativ hochwertige, professionelle, verantwortungsvolleund bewusste Anlagensicherheit fördert-neueste Markttrends austauschen-gegenseitige Unterstützung bei der Durchsetzung neuer Standards fördern-eine Plattform bieten, für die gemeinsame Nutzung technischer Informationen-Diskussionen und Debatten fördern und generieren-Netzwerken und unser Treffen zur Tradition werden lassenWo wollen wir hin?Die Vision ist es, die D-A-CH Druckgeräte- und Werkstoffhersteller aber auch die Betreiber zu unterstützen und Qualitätstandards weiter zu entwickeln. Lloyd´s Register hilft Herstellern den heutigen Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden und unterstützt Betreiber beim sachgerechten Umgang mit den Anlagen. Die Teilnahme an dem PEF ist ein Synonym für Integrität und Ihr Engagement für Qualität.AGENDA:09:00 - 09:20 Registrierung der Teilnehmer09:20 - 09:30 Begrüßung, Sicherheitsanweisung, Einführung und ModerationReferent: Dr. Hendrik Lau (LR), Sales Director Deutschland und Österreich09:30 - 10:15 Erfahrungen bei Turn-Key-Plants Projekten; Schnittstellen: PED/lokale Anforderungen/InbetriebnahmeReferent: Simone Mensch, Senior Lead Engineer, Material ManagementDA and International Expert, Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH10:15 - 10:30 Kaffeepause10:30 - 11:15 Verbesserung des Industriestandards für die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen - Vendor PassReferent: Giacomo Franchini, Director, SupplHi LTD11:15 - 12:00 Anwendung der digitalen Durchstrahlungsprüfung im Geltungsbereich der DIN EN 13445 und die aktuelle Normensituation (DIN EN ISO 17635 und 17636)Referent: Dr.-Ing. Matthias Purschke, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied DGZfP12:00 - 13:00 Mittagsbuffet13:00 - 13:45 Die neue Schweißerprüfungsnorm DIN EN ISO 9606-1 unter der Anwendung der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EUReferent: Dipl.-Ing. Jochen Mußmann, FDBR e.V. ,Fachverband Anlagenbau13:45 - 15:15 Podiumsdiskussion: Unsicherheiten beim Inverkehrbringen der Produkte gem. der DGRL 2014/68/EUReferent: Dr. Frank Wohnsland, VDMA15:15 - 15:30 Kaffeepause15:30 - 16:15 Risikobasierte Inspektion einschließlich des gesetzlichen Umfelds innerhalb der EUReferent: DJ Schuld , Lloyd"s Register EMEA, Area Manager Operations, Asset Integrity Services, Continental Europe, Middle-East, India, Asia16:15 - 17:00 Managementsysteme, einer der kritischen Erfolgsfaktoren: Dokumentation der GeschäftsprozesseReferent: Marlies Becker, LRQAInfo für unsere GästeInternationale Zulassungen für Druckgeräte (ASME, IBR, MOM, DOSH, Chinesische Vorschriften TSG 21 usw.)Referent: Reimer Spriesterbach, Lloyd's Register EMEA TQMWir freuen uns Sie bald beim PEF begrüßen zu dürfen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marina Fischer, Marina.Fischer@lr.org.Lloyd's Register DeutschlandLloyd's Register bietet hochwertige Inspektions- und Zertifizierungs-Dienstleistungen für die Fertigungsindustrie in Deutschland an. Weitere Informationen finden Sie hier:



