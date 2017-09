Kontrolle der Temperatur innerhalb der geschäftskritischen Infrastruktur

Eine Kontrolle der Temperatur im EDV- und Serverraum sollte nicht nur im Sommer erfolgen. Auch im Herbst und Winter kann ein Ausfall der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik weitreichende Folgen haben.Ist die Temperatur im 19 Zoll Rack zu hoch, können unternehmenskritische Anwendungen, man denke an E-Mail Server oder CRM Lösung, ohne Vorwarnung abstürzen. Bleiben die Server aufgrund des Ausfalls der Klimaanlage ungekühlt, kann sogar die teure Hardware irreparabel beschädigt werden. Auch HDD`s und SSD`s können bei kritischer Temperatur plötzlich und unerwartet ausfallen. Dem betroffenen Unternehmen droht ein möglicher Datenverlust.Die im Serverraum und IT-Rack herrschende Raumtemperatur sollte kontinuierlich gemessen und kontrolliert werden. Das Bedienpersonal und die IT-Verantwortlichen sind bei kritischen Temperaturschwankungen sofort zu informieren. In den Abendstunden und auch an Sonn- und Feiertagen, sollten die IT-Administratoren und Haustechniker bei physikalischen Zustandsänderungen (Übertemperatur, Hitze, Taupunktbildung) zuverlässig alarmiert werden. Mit den IT-Monitoring-Systemen der Marke Didactum erhalten Firmen und öffentliche Auftraggeber (öA) eine praxisbewährte Lösung für die permanente Sicherheitsüberwachung sensibler Serverraum- und Rechenzentrums- Infrastrukturen.Jedes IT-Monitoring-System von Didactum arbeitet Stand-Alone. So muss keine Software zum Betrieb dieser Ethernet basierten Mess- und Kontrollsysteme installiert werden. Eine Integration in Gebäudeüberwachungssoftware, DCIM Lösungen und Netzwerk-Monitoring-Systeme (NMS) ist mit den IT-Monitoring-Systemen von Didactum problemlos möglich. SNMP MIB Dateien und Nagios Plugins sind kostenlos erhältlich, so dass auch mit einer zentralen Managementlösung die Temperaturen in wichtigen Räumen und Anlagen überwacht werden kann.Die Architektur des IT-Monitoring-Systems 500 II ist modular aufgebaut und unterstützt so einen flexiblen Ausbau der IT-Infrastruktur Überwachung. Mit dem LAN-basierten 500 II IT-Monitoring-System erhalten Kunden eine Raumüberwachungslösung, welches sicherlich auch künftigen Anforderungen gewachsen ist.Ein 19 Zoll Rackmount-Kit und ein präziser Temperatursensor sind Bestandteil des Lieferumfangs dieses IT-Monitoring-Systems. Die Installation und Konfiguration dieses Ethernet basierten Mess- und Kontrollgeräts ist einfach.Ein eingebauter Setup Assistent führt Sie durch alle wichtigen Einstellungen (IP-Adresse, SNMP Community usw.). Danach müssen Sie den IP-Sensor Temperatur nur noch mit dem IT-Überwachungsgerät verbinden. Dieser wird automatisch erkannt und die präzise Messung und Kontrolle der Temperatur im Serverraum / Rechenzentrum wird gestartet.Im deutschsprachigem Web GUI des IT-Monitoring-Systems können Sie auf einfache Art und Weise die gewünschten Benachrichtigungs- und Alarmfunktionen bei kritischer Temperatur im IT-Rack oder Serverraum hinterlegen. Sollte die Raumtemperatur kritische Grenz- und Schwellenwerte überschreiten, verschickt das IT-Monitoring-System Meldungen per E-Mail oder SMS (GSM-Modem benötigt). Auch Meldungen per SNMP (Simple Network Management Protocol) können vom IT-Monitoring-System verschickt werden. Eine direkte Temperaturabfrage per TCP/IP oder Internet wird ebenfalls unterstützt. Für Reports, Kontrollzwecke und Nachweise in Sachen Temperaturüberwachung kann die Messdatenaufzeichnung direkt aus dem LAN basierten IT-Monitoring-System geladen und mit gängigen Applikationen (MS-Excel, Cacti, RRDtool) weiter bearbeitet werden.Weitere wichtige Informationen zum Thema Temperaturkontrolle im EDV- oder Serverraum finden Sie im Onlineshop von Didactum Security GmbH unter http://www.didactum-security.com . Direkt im Shop können Firmen und Behörden aus dem gesamten In- und Ausland die erprobten IT-Monitoring-Systeme und die zugehörigen intelligenten IP-Sensoren bequem auf Rechnung bestellen (Bonitätsprüfung vorbehalten).



Bildinformation: Überwachungssystem 500 II von Didactum Security GmbH