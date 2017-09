O’s Curry bringt ersten FOODTRUCK und IMBISS Rendite Rechner

Unter dem Motto „Mit System zum Erfolg“ entwickelt O’s Curry einen kompletten und einfach aufge-bauten Rendite-Rechner für Interessierte, Neu-Gastronomen und zukünftige Foodtrucker. „Um potenzi-ellen Neueinsteigern ein besseres Gefühl für die mobile Gastronomie und die damit zusammenhän-genden Zahlen zu geben, war es für uns wichtig, ein Instrument zu entwickeln, dass jeder bedienen kann und dessen logischer Aufbau keinerlei Erklärungen bedarf.“ so Michael Ollmann, Geschäftsfüh-rer von O’s Curry.„Dabei sind die Funktionen und Berechnungen so gestaltet, dass sie allgemein gehalten sind und damit praktisch direkt in einen Businessplan für Imbiss oder Food Truck übernommen werden können. Wer also plant in den stark wachsenden Streetfood-Markt einzusteigen oder einen Businessplan als Muster bzw. Vorlage entwickeln möchte, ist mit unserem Rendite- und Umsatz-Rechner auf dem richti-gen Weg.“„Unser Foodtruck »Freddy« bietet bisher nicht dagewesene Möglichkeiten - er ist völlig autark und kann aufgrund seiner Größe praktisch überall eingesetzt werden – insbesondere im sogenannten »Micro-Catering« spielt der Ultra-Truck seine Stärken voll aus.O’s Curry versteht sich als innovativer Systementwickler und Franchisegeber. Unseren Franchisepart-nern und Interessenten bieten wir einen vollumfassenden Service mit umfangreicher Beratung und Coaching. Das Konzept heißt „Alles aus einer Hand“, angefangen vom Leasing oder der Finanzierung der Food-Trucks bis zum Verkauf der ersten Produkte vergehen normalerweis nicht mehr als 8 Wo-chen.Die von O’s entwickelten Rechner für Umsatz und Rendite sowie der große Street-Food-Blog sind die neusten Bausteine zur Weiterentwicklung des O’s Franchise. » www.oscurry.de/franchise/



Bildinformation: (c) O's. Businessplan Muster/Vorlage-Rechner für Imbiss